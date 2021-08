Devrait-on parler de créativité ou d’absence de traitement contre les troubles bipolaires ? Kanye West a encore laissé ses fans dans le trouble. Durant la ‘’listening party’’ du tout dernier album qu’il a sorti, le rappeur n’y est pas allé de main morte. On vous en dit plus dans la suite.

Il y a les autres et il y a Kanye West !

Kanye West n’a peur de rien et ne fait que ce qui lui passe par la tête. C’est ce qu’on peut finalement comprendre des événements de la ‘’listening party’’ du dernier album ‘’Donda’’ qu’il a sorti. Face à tous les obstacles, le rappeur a convié DaBaby et Marilyn Manson à l’événement. Passé en direct sur Apple Music, Kanye West est passé à travers vents et marées. Le rappeur américain vient ainsi de jeter une grosse pierre dans la marre.

En effet, il faut souligner que Marilyn Manson fait l’objet d’une enquête judiciaire. Celle-ci est liée à des accusations de viols, d’agressions sexuelles ainsi que de maltraitances physiques. Toutes ces plaintes lui sont portées par son ex-fiancée Rachel Wood.

De l’autre côté, après moult propos homophobes de très mauvais goûts, DaBaby a perdu toutes ses programmations aux festivals d’été. En plus, plusieurs radios ont même pris la décision de ne plus jouer ses titres. Celui où il est en feat avec Dua Lipa sur ‘’Levitating’’ a particulièrement été banni de certaines chaînes. Face à un public de près de 40 000 personnes, le rappeur a même inséré un couplet signé Jay-Z. Ce couplet se retrouve sur un des titres de ‘’Donda’’.

Kanye West s’immole sur scène…

À la suite de l’apparition très critiquée des deux artistes, Kanye West a mis en marche un plan assez effrayant. Le rappeur s’est en effet immolé en direct. Sans crainte et très loin de chercher à vite s’éteindre, le fou comme plusieurs songeraient à l’appeler semblait porter une combinaison spéciale. C’était comme s’il se détruisait afin de laisser place à une nouvelle personne. Récemment, Kanye a même déposé une demande officielle afin de changer son nom. L’homme souhaite laisser Kanye West pour Ye, un surnom qu’il a toujours porté.

La soirée a été également bien remplie d’événements pour le moins surprenants. En premier, son ex-épouse Kim Kardashian a fait son apparition en robe de mariée. Par la suite, c’est le t-shirt tamponné ‘’2024’’ qui a su se faire apprécier par le public. Il s’agit de la date où la prochaine élection présidentielle américaine aura lieu.

Avec certitude, on peut donc affirmer que Ye sera bien dans le rang des candidats à la Maison-Blanche, une fois de plus. Lors des débuts de cette folle nuit célébrée en direct depuis Chicago d’où vient Kanye, on a pu apercevoir une église. Cette dernière a été érigée sur une portion de terre.