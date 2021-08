S’il y a bien une date que le célèbre animateur et chroniqueur aura du mal à oublier, ce sera les 27 août. En effet, ce dernier fête non seulement l’anniversaire de son dernier né, mais également son anniversaire de mariage avec Aurore Aleman.

Un double anniversaire mémorable !

Le vendredi 27 août 2021, Benjamin Castaldi avait une double raison de se réjouir. Papa et mari vraiment comblé, le destin aura choisi un seul jour pour qu’il puisse se réjouir de ces 2 statuts. On se souvient que le chroniqueur a épousé sa 4e épouse Aurore Aleman un 27 août 2016. Chaque membre du couple qui avait déjà des enfants chacun de leur côté, avait un enfant en commun.

En effet, on se rappelle que Benjamin Castaldi avait déjà 3 garçons de ses précédents mariages. Aurore quant à elle, avait 2 jeunes filles de son union précédente. Le 27 août 2020, la famille recomposée a accueilli un petit garçon, prénommé Gabriel, faisant découvrir les joies d’être papa à un Benjamin Castaldi gaga. En effet, il y a quelques mois, le chroniqueur avait avoué ne pas avoir été présent pour ses fils aînés. Un profond regret qu’il fait tout pour combler, en étant dorénavant, le plus proche possible de ses enfants.

Aujourd’hui, Benjamin Castaldi semble très heureux, avec une famille très soudée. On comprend donc que ce vendredi 27 août soit un jour très particulier pour la famille Castaldi, et encore plus pour le couple. D’autant plus que c’est la fin des vacances, Benjamin Castaldi a décidé de célébrer ces événements en grande pompe.

Partageant ces moments précieux avec sa communauté sur son compte Instagram, il a ressorti une photo de mariage dans sa story. On pouvait également voir le petit Gabriel du haut de ses 12 mois, qui a bien grandi.

En attendant la reprise…

Après ce week-end, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste reprendront l’antenne, et on s’attend à voir Benjamin Castaldi autour de la table. La rentrée arrive donc à grand pas, mais cela n’empêche pas l’ami de Cyril Hanouna de profiter à fond des derniers instants.

Ainsi, ce samedi 21 août 2021, le papa de 4 enfants a décidé d’échauffer ses abonnés sur son compte Instagram. A cet effet, il a posté une photo de lui sur le réseau social, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la toile s’est enflammée.

En effet, l’ancien présentateur de Loft Story est apparu torse-nu dans un jacuzzi, fixant l’objectif d’un air plutôt intense. En légende, le mari d’Aurore Aleman a écrit : « Bientôt la fin des vacances… ». Benjamin Castaldi a encore quelques heures pour profiter de ces instants de liberté.

Une nouvelle année pleine de surprises et de bonne humeur s’annonce pour le chroniqueur. En effet, selon la bande annonce de Touche pas à mon poste diffusée récemment, les téléspectateurs ne s’ennuieront certainement pas. Alors rendez-vous est pris ce lundi 30 août 2021, pour la 1ère de la nouvelle saison…