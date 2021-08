Alors qu’on le sait très discret sur sa vie privée, le comédien Jamel Debbouze a pourtant accordé une interview à Patrick Sébastien. On en apprend plus sur sa famille, sur ses enfants, etc. Un véritable cadeau pour les fans du comédien, qui est paru ce jeudi 26 août 2021 en kiosque.

Un papa fier de ses enfants

Il se lâche complètement sur scène, mais côté vie privée, Jamel Debbouze ne lâche rien. Marié à la journaliste Mélissa Theuriau depuis 2008, ils ont ensemble 2 enfants, qu’ils protègent des médias. Leur aîné se prénomme Léon, âgé de 13 ans, puis il y a Lila, 10 ans.

Acceptant de faire quelques confidences au magazine “Jeux vous aime” créé par Patrick Sébastien, on en apprend plus sur Jamel Debbouze. On sait déjà que le comédien et producteur franco-marocain a grandi dans les Yvelines à Trappes. Dans son entretien, il se confie sur sa vie de famille, notamment sur ses enfants.

On découvre ainsi un Jamel Debbouze en papa aimant et fier de ses petits. Déjà, ces derniers ont une culture mixte, puisqu’ils vivent en France. Cependant, ils vont régulièrement au Maroc où ils entrent en contact avec cette autre culture : « Quand on va chez ma mère, il y a des traditions qui ne bougent pas, à commencer par la gastronomie, le pain, les plats, les fêtes ».

Pour ce qui est de l’avenir de ses enfants, le créateur du Jamel Comedy Club ne se pose pas trop de questions. Ainsi, son fils Léon est inscrit dans un parcours de sports-études au Paris Saint-Germain. D’après le comédien, son fils voudrait évoluer plus tard avec l’équipe de France de football.

Un souhait qui fait déjà rêver son père, quant aux grands titres dans les journaux : « Il veut être footballeur ! Léon Debbouze ! Parc des Princes ! En finale de la Coupe du monde ». Cependant, il n’y a pas de pression, car il ajoute plus sérieusement : « humoriste ou footballeur, je suis fier du moment qu’il kiffe sa vie ! ».

Il revient sur l’accident qui a changé sa vie il y a 31 ans

C’est un sujet presque tabou pour Jamel Debbouze ! Depuis qu’il est connu, on le voit toujours avec la main droite dans la poche. S’il y en a qui pense que c’est un style qu’il se donne, il n’en n’est rien. En effet, le 17 janvier 1990, Jamel Debbouze a été victime d’un terrible accident, alors qu’il n’avait que 14 ans. Cela s’est déroulé à la gare de Trappes, où il a été happé par le train Paris-Nantes. Il a alors perdu définitivement l’usage de son bras droit.

Alors qu’il a accepté de parler de cet horrible moment à Patrick Sébastien, l’acteur et producteur révèle son 1er réflexe surprenant. En effet, à l’entente du verdict, il demande à son médecin de lui prêter un stylo immédiatement, car il veut commencer par s’entraîner à écrire de la main gauche.

Âgé aujourd’hui de 46 ans, on peut dire que Jamel Debbouze a fait de son handicap une force : « Depuis mon accident, tout ce que je vis c’est du bonus, du sursis ».