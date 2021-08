Sur scène, Bilal Hassani incarne une autre personnalité. Alors pas question pour lui de changer quoi que ce soit pour Danse avec les Stars. S’il fait partie des candidats, c’est parce que la production a accepté sa demande particulière.

Le retour imminent de Danse avec les stars

Les fans de Danse avec les stars attendent l’émission avec impatience. On peut comprendre cet engouement, quand on sait que l’attente a duré 2 années, contrairement aux autres émissions télé. En effet, en raison de la nature de ce programme, la situation sanitaire n’a pas permis que le spectacle ait lieu. Toutefois, bonne nouvelle pour les téléspectateurs, le jeu aura bel et bien lieu cette année. D’ailleurs, la date officielle de diffusion a déjà été annoncée.

Cependant, de grands changements sont attendus pour cette saison particulière. Déjà, les animateurs Karine Ferri et Camille Combal vont revoir leur mode de fonctionnement. Concernant le jury, c’est un grand bouleversement, car il n’y a que Chris Marques qui reste. Pour tout le reste, il n’y aura que de nouvelles personnes, qui d’ailleurs, sont également de grandes stars.

Pour cette saison 11 de l’émission, la production a également annoncé le casting, et il est très prometteur. En effet, on s’attend à voir comme chaque année, des célébrités s’entraîner à la danse aux côtés de danseurs professionnels. On connaît déjà l’identité des 12 stars qui viendront se déhancher sur scène après des heures d’entraînement.

Une chose est sûre, le casting est inédit. C’est ainsi que l’on retrouvera Laam, Moussa de Koh-Lanta, Wejdene, Aurélie Pons ou encore Bilal Hassani. Notons que ce dernier a bien failli refuser de participer à l’émission Danse avec les stars. En effet, avant d’accepter de faire partie de cette aventure, il a tenu à ce qu’il y ait quelques conditions le concernant. Parmi celles-ci, il y en avait une qui était pour Bilal Hassani, non négociable.

Une exigence inédite de la part de Bilal Hassani

Alors que la date de diffusion approche à grands pas, on en apprend plus sur l’émission Danse avec les Stars. Ainsi, pour faire patienter les fans, la production a fait quelques révélations sur la saison à venir. Cela s’est passé ce vendredi 27 août 2021, lors d’une conférence de presse. C’est ainsi que la production de Danse avec les stars a révélé au public, l’une des demandes particulières du chanteur Bilal Hassani. Ce dernier a choisi de danser avec un homme, plutôt qu’avec une femme. La production de Danse avec les stars a ajouté ne pas être opposée au choix de celui qui a participé à l’Eurovision en 2019.

D’après Deborah Nahon, directrice des divertissements de la chaîne : « Bilal voulait représenter la figure féminine dans son duo, alors c’était évident pour lui d’avoir un homme pour compléter son binôme. Il m’expliquait par exemple qu’il s’imaginait plus se faire porter, que de porter son partenaire. ».Exigence validée pour Bilal Hassani qui doit en être ravi.

Maintenant, rendez-vous pris pour le 17 septembre à 21h05 sur TF1, pour découvrir le danseur qui sera son partenaire.