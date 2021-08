Iris Mittenaere : L’ancienne Miss France est touchée de près par une maladie ! Elle se confie dans l’émission Game of Talent !

Alors qu’elle participe à la nouvelle émission « Game of Talent » ce vendredi 17 août, la reine de beauté Iris Mittenaere se dévoile un peu.

Elle fait un témoignage émouvant concernant une maladie grave et neurodégénérative.

Une jeune femme pleine de talent et investie

Iris Mittenaere est l’une des Miss France les plus connues, et pour cause, la jeune femme a été couronnée Miss Univers peu après son sacre national en 2016. A 28 ans, la jeune femme semble très épanouie dans sa vie. Elle est très occupée par plusieurs projets, dont celui d’animatrice télé.

On la voit aussi régulièrement relever des défis auprès d’Arthur ou de Camille Combal.

Par ailleurs, Iris Mittenaere est aussi créatrice de mode, et égérie pour quelques grands créateurs. Dans sa vie intime, tout porte à croire que c’est l’amour fou entre la reine de beauté et son compagnon Diego El Glaoui. Il faut dire que depuis 2 années environ, les tourtereaux régalent leurs fans de photos de couples aussi mignonnes que sexy. Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de les voir profiter de leur bonheur dans divers lieux idylliques un peu partout sur le globe.

Ce vendredi 27 août 2021, Iris Mittenaere était sur les plateaux d’un jeu télévisé. Il s’agit de la toute 1ère diffusion d’un nouveau concept sur la chaîne TF1, et ce jeu est intitulé Game of Talents. Le présentateur de l’émission se trouve être le comédien Jarry, et la reine de beauté a participé dans le but de soutenir une association. Très attachée à sa famille, la compagne de Diego a fait son choix d’association en conséquence. C’est ainsi qu’elle a choisi de jouer pour l’association Recherche Alzheimer, avec son équipe. En effet, une personne chère à son cœur est atteinte de ce mal.

Un choix dû à une histoire personnelle

Si Iris Mittenaere a choisi l’association Recherche Alzheimer, c’est pour une très bonne raison. Sur le plateau de Game of Talent, la jeune femme a expliqué à l’animateur Jarry ainsi qu’aux téléspectateurs, son choix. Iris Mittenaere a confié que cela était très important pour elle, parce que sa grand-mère souffrait de la maladie d’Alzheimer. La reine de beauté espère donc que par son action et celle de son équipe, elles parviendront à aider d’autres personnes.

Ce n’était pas la 1ère fois qu’Iris Mittenaere évoquait ce mal. On se souvient que lors d’une récente interview accordée à une radio, la jeune femme en avait déjà parlé. Son récit avait alors ému de nombreuses personnes : «Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et quand mon grand-père l’a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d’amour… Et il a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se rappelait et son ressenti à chaque page du cahier. Depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d’amour ». Une magnifique preuve d’amour qui semble avoir marqué la jeune femme de 28 ans.

Oui, la maladie d’Alzheimer n’a toujours pas de remède. Cependant, il existe des associations qui permettent de continuer les recherches sur le sujet.