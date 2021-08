Dans le numéro de 50’ Inside présenté par Nikos Aliagas ce samedi 28 août 2021, Clara Luciani se confie. On en apprend plus sur son amitié avec Julien Doré, qui pour elle, fait partie de sa famille musicale.

Clara Luciani évoque son amitié avec Julien Doré

Il y a des amitiés qui partent d’un rien et se solidifient dans le temps. C’est le cas pour Clara Luciani et Julien Doré. En effet, si cela est vrai dans la vie, dans le monde des artistes, cela est également bien vrai. Sur scène ou via les réseaux sociaux, il n’est pas rare que le public soit témoin de l’attachement que se portent des artistes entre eux. Cela arrive lorsqu’il y a des affinités, et que le courant passe bien. On assiste alors à de belles amitiés qui, très souvent, durent dans le temps.

Il semblerait que ce soit le cas pour Clara Luciani et Julien Doré. Leur rencontre a été possible grâce au réalisateur Brice VDH, il y a de cela quelques années déjà. Il faut souligner que ce dernier a été amené à travailler avec chacun des 2 artistes. Cela fait que les 2 chanteurs ont fini par travailler ensemble à un moment donné.

De fil en aiguille, Clara Luciani et Julien Doré sont devenus très proches. On ne s’étonne donc pas que les 2 artistes aient fini par chanter sur un même titre : L’île au lendemain. Ce samedi 28 août 2021, l’animateur de TF1 Nikos Aliagas présentait l’émission 50’ Inside. Pour cette diffusion, le portrait de la semaine était dédié à l’interprète de « La Grenade », Clara Luciani.

L’animateur lors de son interview, a questionné la jeune femme sur sa collaboration avec Julien Doré. Il s’agit d’un clip tourné par les 2 chanteurs pour le titre L’île au lendemain. Clara Luciani ne pouvait parler de cette collaboration sans évoquer son amitié pour son complice.

Des moments partagés qui resserrent les liens

Pour répondre à Nikos Aliagas, la chanteuse de 29 ans a d’abord raconté une anecdote qui s’est déroulée pendant le tournage du clip. On y voit les 2 artistes plongés dans l’eau, et Clara Luciani a avoué que le clip a été assez pénible à tourner. La jeune femme a confié avoir eu très froid pendant le tournage. Cependant, elle ajoute que les images à la fin étaient très belles. Du coup, cela en valait la peine. Clara Luciani explique à Nikos Aliagas ce qui est très important pour elle. Ainsi, pour la chanteuse, c’est « une famille musicale […] et Julien, c’est un peu mon frère rêvé ». Si la jeune femme en vient à penser ainsi, c’est pour une bonne raison.

Rien de mieux que des épreuves passées ensemble pour ressouder les liens, et ce fût le cas pour Clara Luciani et Julien Doré. La belle dame affirme : « Il est apparu un peu comme une bonne fée à un moment où j’avais vraiment besoin qu’il apparaisse dans ma vie. C’était quand La grenade commençait à beaucoup passer à la radio et je me disais : ’Mais qu’est-ce que c’est que ça ?’ C’est lui que j’ai appelé, bizarrement, alors qu’on ne se connaissait pas très bien à l’époque et il a pris vraiment le temps de me parler, peut-être des heures au téléphone, de m’expliquer, de me calmer ».

Cette période semble avoir marqué Clara Luciani, pour qui Julien Doré est désormais un véritable ami.