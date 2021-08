Kelly Vedovelli est une véritable star sur Instagram. Elle n’hésite pas à partager des photos sexy qui suscitent de nombreux compliments chez les internautes. Cette fois-ci encore elle a fait fort. Elle décide de poser topless devant son miroir, et partage le cliché sur Instagram. Le moins qu’on puisse dire c’est que ses fans sont ravis de pouvoir l’admirer.

Kelly Vedovelli plus provocante que jamais : elle va tous les rendre fous sur Instagram !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @kellyvedovelli

Très connue sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli est avant tout chroniqueuse. On peut la voir dans l’émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Elle sait rester professionnelle sur le plateau. Toutefois à ses heures perdues, elle est très fréquente sur Instagram. Elle y poste des photos sur lesquelles on peut la voir toujours plus sexy.

Il y a quelques jours, le 20 août, elle a annoncé sur sa page qu’elle était prête pour la rentrée. Elle est pressée de retourner sur le plateau avec la reprise du talk show présenté par Cyrille Hanouna. Toutefois, en attendant, elle n’hésite pas à s’amuser en partageant de magnifiques photos d’elle. Elle ne se lasse pas d’éblouir ses abonnés, d’autant que ceux-ci lui laissent de nombreux compliments.

Elle compte aujourd’hui plus de 683 000 followers. Le nombre d’abonnés de la jeune femme ne cesse d’augmenter. Cela n’a d’ailleurs rien de surprenant lorsqu’on voit ses publications. Cette fois-ci, son post est encore plus provocateur. Elle pose sur une photo sans son haut, c’est-à-dire topless. Inutile de vous dire que cette photo a fait fureur.

Kelly Vedovelli a-t-elle vraiment posé topless ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @kellyvedovelli

Avant de vous enflammer, sachez que la photo ne laisse rien apparaître. En effet, même si Kelly Vedovelli aime bien provoquer ses abonnés, elle fait preuve d’une certaine pudeur. Sur la photo on peut la voir dans une salle de bain. Elle pose devant un miroir. Elle tient son téléphone d’une main, et passe la seconde dans ses cheveux.

Même si la belle blonde ne montre pas tout son corps, on voit bien qu’elle est topless. C’est un détail qui n’a pas échappé à ses abonnés. Ainsi, celle qui joue le rôle de Bella dans le célèbre clip de Maitre Gims émerveille à nouveau la toile. On peut voir sous la photo des commentaires plus admiratifs les uns que les autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @kellyvedovelli

« J’adore cette photo », « Tellement belle Kelly », « Une beauté fatale », « Ah oui c’est du lourd », « Trop belle cette femme », etc. En dehors des fans, une collègue de Kelly Vedovelli s’est également exprimée dans les commentaires. Il s’agit de la chroniqueuse de TPMP Ludivine Retory. Son commentaire était : « J’en connais une qui va encore casser internet ». Elle a bien raison, car les internautes sont complètement déchaînés.