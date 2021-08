Un déménagement, c’est toujours un grand chamboulement. D’après des sources, le prince William et Kate Middleton seraient sur le point de se lancer dans un tel projet. Quant à leur destination, elle plaira sûrement à la reine, et au reste de la famille de Kate d’ailleurs.

Les Cambridge vont-ils s’installer à Windsor ?

Quel que soit l’endroit où ils déménagent, le prince William et Kate Middleton veillent toujours à ce que les lieux soient parfaitement sécurisés. C’est ainsi que leur résidence à Anmer Hall a été très bien sécurisée contre toute intrusion de paparazzis ou autres. Toutefois, pendant les visioconférences lors du confinement, le public a pu voir un aperçu de l’intérieur de la maison. Si la décoration avait fait l’unanimité auprès des fans, on sent bien que tout a été fait pour que chaque membre de la famille, aussi bien les enfants que les parents, s’y sentent bien.

D’après un journal anglais, on apprend que le prince William et Kate Middleton sont sur le point de quitter leur résidence actuelle. En tout cas, ils envisageraient sérieusement cela. Quant à leur prochaine destination, ce serait à Windsor. On n’ignore pas que c’est là que la reine Elizabeth II réside. De ce fait, ce serait une manière de se rapprocher de cette dernière pour le couple de Cambridge.

Si rien n’est encore officiel, une source proche du couple affirme que le prince et son épouse s’intéressent aux options d’hébergement dans la région de Windsor. Évidemment, l’endroit devra être adapté à l’éducation de leurs trois enfants. Nous parlons de George, Charlotte et Louis le dernier né. Plusieurs possibilités se présentent au couple, qui semble hésiter entre elles.

A titre d’exemple, il y a Fort Belvedere, qui est une demeure se trouvant à l’extrémité sud du Windsor Great Park. Tout porte à croire que dès que le prince William et Kate Middleton trouveront leur bonheur, ils finiront par déménager. Un déménagement qui fera certainement plaisir à La Reine. En attendant, les Cambridge se déplacent régulièrement entre leur résidence principale du Kensington Palace, et leur maison de campagne d’Anmer Hall à Norfolk.

Toutes les raisons pour qu’ils déménagent

S’ils s’installent à Windsor, le prince William et Kate Middleton seraient géographiquement plus proches de la reine Elizabeth II. Il faut souligner que cette dernière est toujours en vacances à Balmoral pour le moment. Résident habituellement à Windsor, la veuve de Philip aura ainsi la chance d’être entourée de plusieurs membres de sa famille.

En plus de la possibilité d’être au plus près de sa majesté, le prince William et Kate Middleton seront bien entourés. Il faut dire que les parents de Kate vivent à Bucklebury. En dehors de ces derniers, la sœur de Kate, Pippa Middleton ainsi que son mari James Matthews, vivent également dans la localité de Windsor.

Ce serait donc une très bonne occasion pour les Cambridge de ressouder les liens familiaux, grâce à ce déménagement.