Les fans d’Alessandra Sublet n’ont pas l’habitude de voir des clichés de ses enfants. Elle les gâte avec un adorable cliché où tous les 3 semblent partir pour une belle balade.

Une balade en forêt avant la rentrée

Les vacances sont presque finies. Presque, car il reste encore quelques jours, et le temps est parfait pour de petites balades. Alessandra Sublet semble l’avoir parfaitement compris, puisque ce dimanche 29 août 2021, l’animatrice s’est lancée. En effet, la jeune mère de famille a montré un moment de famille sur son compte Instagram qui a ravi ses abonnés. Il faut dire qu’il est rare que la jeune femme de 44 ans poste des photos de ses enfants.

Aussi, les fans de l’animatrice ont très bien accueilli ce rare cliché. On y voit Alessandra Sublet se tenir au milieu de ses enfants, en les tenant chacun par les mains. Tout comme elle, sa fille Charlie et son fils Alphonse sont tout simplement en short, t-shirt et basket. Pour se protéger du soleil, tout le monde était équipé de chapeaux également.

Empruntant un large sentier de terre qui s’enfonce dans des bois, la petite famille semble bien partie. Si on ne voit pas le visage des enfants sur la photo, on voit quand même celui radieux et souriant d’Alessandra Sublet. Sensible à ce tableau adorable, les fans de l’animatrice ont réagi positivement.

Un nouveau départ, nouveau projet pour Alessandra Sublet

Alessandra Sublet a bien raison de profiter du temps et de ses enfants. Il faut savoir que depuis un certain temps, sa vie a pris un autre tournant. Alors qu’elle a divorcé du père de ses enfants il y a 3 ans environ, ils vivaient toujours ensemble. Une situation inhabituelle qui vient de changer. En effet, la maman de Charlie et Alphonse a pris la décision de quitter la région et de s’installer seule dans le sud de la France.

De ce fait, Alessandra Sublet se retrouve à des centaines de kilomètres de ses deux enfants. Cependant, avec la garde partagée, l’absence ne sera que temporaire. Comme elle l’a expliqué il y a quelques mois, le déménagement lui permettra d’être dans un schéma de vie plus commun : « Ce déménagement me permet de me séparer de corps avec le papa de mes enfants. Jusqu’à présent, nous vivions toujours ensemble, malgré notre divorce » ».

Alors que sa situation personnelle s’éclaircit, de nouveaux projets apparaissent dans la vie d’Alessandra Sublet. En effet, la jeune femme s’est laissée tenter par la comédie. Elle est donc actuellement en plein tournage, et s’apprête à incarner un rôle dans une fiction. Alessandra Sublet endossera donc le rôle de Djenna, une mère qui élève son fils handicapé Sam, toute seule.

Il s’agira d’un téléfilm intitulé Handi-Gang, et c’est TF1 qui le diffusera. Au cours d’une interview, la nouvelle actrice, après avoir annoncé son 1er jeu d’actrice, a avoué que cela aurait pu arriver plus tôt. Notons qu’Alessandra Sublet avait déjà reçu des propositions pour tourner dans des fictions. Cependant, jusque-là, elle les a toutes refusées. Cette fois, puisque le scénario lui a plu, et que la réalisatrice est une connaissance, elle a accepté. On lui souhaite bonne chance pour la suite.