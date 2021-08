Vianney a trouvé un compte Instagram où des personnes s’amusent à travestir des célébrités. Choqué de son apparence en femme, le chanteur à partager l’image avec sa communauté. Ils l’ont trouvé pour la plupart…séduisante !

Vianney, papa et beau papa

C’est en juin dernier que le chanteur a annoncé qu’il sera bientôt papa. Alors qu’il est âgé de 30 ans, Vianney est marié à Catherine Robert, avec qui il s’apprête à avoir son 1er bébé. Toutefois, ce sera le 2e enfant de sa femme, qui avait déjà une petite fille avant de le connaître. Notons que le couple est ensemble depuis 2016, et ils se sont dits OUI en 2020. Catherine Robert est une musicienne professionnelle, et de par son talent, elle a déjà accompagné de grands noms de la chanson sur scène.

Concernant la petite fille de sa femme, Vianney l’a complètement pris sous son aile, la considérant comme sa fille. D’ailleurs, il y a peu, il lui a dédié une chanson intitulée « Beau-papa ». Questionné à ce propos, le coach de The Voice a expliqué que son but n’était pas de prétendre que tout est facile : « Le plus simple, c’est deux parents qui s’aiment et point barre. Dès qu’il y a des beaux-parents c’est un plan B, mais ça peut super bien marcher. C’est juste que ça demande beaucoup d’amour. » D’après Vianney, certes ce n’est pas une situation aisée, mais avec de l’amour et de l’espérance, cela peut marcher.

Mme Vianney !?

Le jeune artiste est bien connu pour voir la vie du bon côté. Si tout va bien dans sa vie familiale, au niveau professionnel, le chanteur vient de finir un projet qui lui tenait à cœur. En effet, il a été choisi par son ami Matthieu Gonet pour fournir un générique pour sa série. Nous parlons de la série Demain nous appartient, et la chanson de Vianney s’intitule Nos lendemains.

Notons que c’est Matthieu Gonet qui a composé Demain nous appartient et Ici tout commence. Vianney a souligné que la chanson du générique qu’il a fourni lui est venue rapidement. À ses abonnés sur les réseaux sociaux, il a soufflé qu’il y a mis beaucoup de lui-même dans ce morceau. Le mari de Catherine espérait que ça plaise, mais les réactions des téléspectateurs étaient contradictoires. En effet, pendant que certains ont adoré, d’autres ont donné des avis négatifs. Finalement, à chacun de se faire sa propre idée

Malgré tout, le chanteur garde sa bonne humeur et son humour. C’est ainsi que ce dimanche 29 août 2021, l’artiste a partagé une photo en story Instagram. Il s’agit en réalité d’un photo-montage qui le transforme en une belle demoiselle. Vianney apparaît alors avec une longue chevelure brune et des traits de visage affinés.

Apparemment choqué, le chanteur a partagé la photo avec ses abonnés non sans commenter : « Mais mon dieu, qu’est-ce-que c’est que ça ? ». Si lui était choqué, ses abonnés eux étaient mort de rire !