Harry et Meghan Markle : le couple peine à se remettre après leur brouille avec la famille Obama

Le couple Harry et Meghan Markle est désormais en brouille avec la famille Obama depuis l’anniversaire du 4 Août 2021.

Le couple Harry et Meghan Markle contre toute attente n’a pas figuré parmi les invités de l’ancien président Barack Obama lors de la célébration de son soixantième anniversaire en août dernier. Depuis lors, ce couple a du mal à se remettre de cette situation.

Depuis l’anniversaire du président Obama le 4 Août 2021, le couple Harry et Meghan Markle peine à se remettre avec la famille Obama. En effet, ce couple est l’un des bons amis du couple ancien locataire de la maison blanche. Leur relation de famille royale d’Angleterre et de famille présidentielle des États-Unis date de longtemps. Le 4 Août 2021 était une date spéciale : soixantième anniversaire de l’ancien président Barack Obama et quarantième anniversaire de Meghan Markle, la comédienne américaine et femme du prince Harry.

Rassuré de leur relation avec le couple Obama, ce couple britannique attendait inlassablement sa carte d’invitation pour prendre part à l’anniversaire de l’ancien président. Mais, désespérément les cartes ne leur sont jamais parvenues. L’anniversaire des 60 ans de l’ancien président était prévu pour connaître la présence de près de 500 invités. Parmi ceux-ci figuraient Beyoncé, Gabrielle Union, Steven Spielberg, Georges Clooney, Erykah Badu, Tom Hanks, Bradley Cooper, Bruce Springsteen et Jay-Z. Pendant que la famille Obama, de même que ses invités savouraient de grands moments sur l’île huppée de Martha’s Vineyard, le couple de Sussex était en marge.

C’était vraiment marquant que les anciens locataires de la maison blanche aient fêté cet anniversaire sans pouvoir inviter leur vieux amis Harry et Meghan Markle. C’était un vrai coup encaissé et il est évident que ce couple n’arrive pas à se remettre après cela. C’est bien ce que confirme un expert de la famille royale britannique. Ce comportement du couple Obama vis-à-vis du prince et de la duchesse est interprété de différentes façons. Que peut-on en comprendre ?

Que comprendre de la brouille entre le couple Harry et Meghan Markle et la famille Obama ?

Cette froideur serait née à l’occasion de l’anniversaire. La raison fondamentale serait la critique de la famille royale britannique par ce couple. En effet, Meghan Markle avait fait des révélations lors d’une interview fleuve de deux heures le dimanche 7 mars. Pendant ces moments passés avec la star de la télévision américaine Oprah Winfrey, elle disait être victime de dénigrement et de racisme au sein de la famille royale britannique de la reine Elizabeth II.

Elle confiait qu’elle avait des pensées suicidaires et qu’elle avait manqué de soutien psychologique. La duchesse avait également confié que la couleur de la peau de son fils était un sujet polémique au sein de la famille. Le prince a aussi fait savoir ses difficultés avec sa famille royale, de même que le trouble psychologique qu’il avait connu. Il affirmait être déçu par son père. Il disait : « Nous avons fait tout notre possible » pour rester certainement au sein de la famille royale qui n’a pas été aussi favorable. Autant de révélations de la part de ce couple britannique diffusées sur la chaîne CBS ont fait le menu des sujets d’actualité de ce dimanche soir.

Depuis lors, la famille Obama ne serait plus favorable à la relation amicale qui le lie à Harry et Meghan Markle. Cet ancien couple présidentiel ayant à cœur la relation familiale ne pourrait tolérer une pareille critique qui fustige autant sa propre famille. C’est pourquoi ils auraient préféré fêter leur anniversaire sans ce couple détracteur de famille. C’est bien ce qu’affirme Camilla Tominey, une experte en royauté auprès du Telegraph, rapporté par The Mirror.