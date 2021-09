Koh-Lanta, La Légende : Cindy affronte le danger pour la première fois et fond en larme devant cette épreuve

Cindy, deux ans après sa dernière participation, revient dans Koh-Lanta et fond en larme devant l’épreuve de l’immunité.

C’était la deuxième diffusion de la nouvelle saison de Koh-Lanta, La Légende ce mardi 31 août sur TF1. La fine stratège Cindy Poumeyrol a vécu sa première élimination dans l’émission d’aventures. L’émotion était à son comble et la jeune maman a lâché quelques gouttes de larme. Nous vous donnons les détails dans les prochaines lignes.

Une saison placée sous le signe du dépassement de soi

Mardi 24 août 2021, c’était la diffusion du premier épisode de la 20e saison du programme télé réalisé en Polynésie française. Il faut rappeler que cette émission a été conçue pour figurer parmi les aventures les plus difficiles pour les candidats qui s’affrontent sur des motus isolés de tout, et entourés d’une eau turquoise. Pour s’en sortir, il faut être athlétique et stratège. Les candidats de cette saison sont arrivés gonflés à bloc, avec une rage de vaincre sans précédent. Cela a tout de suite permis de placer cette nouvelle saison sous le signe du dépassement de soi. Ce qui a concouru à créer une nouvelle ambiance entre les candidats. Pour leur faire ressentir cette ambiance, la production de l’émission a commencé par les retirer les épreuves de confort, mais aussi à les priver de marmite, de kit de pêche ou de riz. Ce qui a rendu cette aventure encore plus pénible.

L’aventure a particulièrement été difficile pour Cindy qui n’était pas en forme quand elle arrivait sur l’île. Et avant ça, elle avait déjà expliqué en Story Instagram qu’elle craignait le visionnage du premier épisode parce qu’elle avait pris des kilos en plus et que ça ne lui plaisait de se voir ainsi à la télé. Elle doit cette prise de poids à son accouchement et certains événements malheureux qu’elle a vécus depuis sa dernière participation à l’émission en 2019. Elle a pris la peine de citer quelques-uns de ces événements. Parmi eux, on a : son accouchement, le confinement qui l’aurait poussé à trop manger. Elle mangeait beaucoup et c’était de la mauvaise nourriture car elle se faisait livrer. Une autre chose qui n’a pas joué en sa faveur : la fausse couche tardive qu’elle a fait juste avant son départ pour l’île.

Cindy Poumeyrol en pleure

Malgré qu’elle soit une fine stratège, elle s’est sentie très mal à l’aise par rapport aux autres candidats. Mais cela ne l’a pas empêché de vite se faire des alliés dans l’aventure. Son état d’esprit ne l’a pas aidé à sortir victorieuse de l’épreuve de l’immunité. Elle est sortie la première après seulement onze minutes, suivie de Christelle. Se sachant en danger, la jeune mère n’a pas pu résister et a versé quelques gouttes de larme. Sa bonne humeur, son énergie positive et son discours dans le camp, n’ont pas suffi. Elle est repartie avec un vote contre elle.

Loïc et Clémence qui étaient en tête de l’épreuve de l’immunité, devaient donc immuniser une personne dans chaque camp adverse. Loïc a porté son choix sur Alexandra, tant dis que Clémence a donné une seconde chance à Maxime parce qu’elle le trouvait faible mais droit. Cindy et Patrick ont donc été éliminé pour leur première fois. Ils essaieront de rectifier le tir sur l’île des bannis.