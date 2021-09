« Il vit au milieu de bouteilles d’urine » : Cheryl Cole lance un appel à l’aide pour son frère devenu SDF !

Andrew Tweedy serait dans la rue depuis un moment bien que sa sœur soit une super star. L’homme a d’ailleurs fait quelques déclarations à la presse où il a dévoilé la forte somme que lui avait remis sa sœur pour qu’il suive une cure de désintoxication. Depuis tout ce temps, il a reconnu n’avoir plus parlé avec la star Cheryl, sa sœur.

Toujours compatissant vis-à-vis de son frère, la jeune femme aurait donc entrepris de lance un appel à l’aide afin de sortir son frère de cette situation. Le frère de Cheryl est sans abri et a passé des mois dans une tente dans la rue. Pendant ce temps, la fortune de sa sœur vaut environ 40 millions d’euros. L’homme de 41 ans est dans la rue depuis trois mois tandis que sa jeune sœur vit dans un manoir de 4 millions d’euros dans le Hertfordshire.

Une nouvelle épreuve pour le frère de Cheryl

Andrew a déclaré au Sun que sa sœur avait fait de nombreuses tentatives pour le nettoyer, notamment en finançant 20 000 £ pour une cure de désintoxication afin de faire face à ses problèmes de drogue et ne savait probablement pas qu’il était sans abri. Le frère ainé de la chanteuse dit qu’il a été obligé de vivre à la rue après la rupture de sa relation. Andrew a déclaré: « Je me suis greffé au travail pendant deux ans, à l’échafaudage et au merchandising. Ensuite, les choses ont échoué avec le partenaire avec lequel je vivais. » Andrew partage sa maison de fortune avec un ami qu’il a rencontré dans la rue et un chien Staffordshire Bull Terrier nommé Razor.

Le frère de Cheryl, a un passé assez mouvementé

Andrew a eu plus qu’un passé mouvementé qui l’a vu faire plus de 50 comparutions devant le tribunal. Il s’est rapidement retrouvé mêlé à de graves ennuis lorsqu’il a participé à son premier braquage à l’âge de 13 ans.

En 1996, il a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation. En effet, il avait été placé dans un établissement pour jeunes contrevenants après avoir poignardé deux étudiants lors d’une bagarre de rue. Il a purgé trois ans avant d’être libéré sur parole. En 2005, il a été condamné à quatre ans pour l’agression brutale d’un adolescent, un crime pour lequel il a sauté la caution et a passé cinq semaines en cavale. Cheryl a peut-être appris ou non que son frère, Andrew Tweedy, vit dans la rue. Si c’est oui, alors elle s’est assurée de ne pas le montrer quand elle est sortie après les répétitions à Londres.

L’ancienne chanteuse de Girls Aloud était avait un grand sourire lorsqu’elle a quitté un studio après une répétition de danse de neuf heures. Des photos de The Sun la montraient heureuse et détendue. On dit qu’elle était en studio avec six danseurs en train de répéter son tube numéro un « Fight For This Love » avant sa performance au festival Mighty Hoopla samedi. Quoi qu’il en soit, la jeune femme qui ne se lasse pas de venir en aide à son frère, veut à nouveau lui apporter son soutien.