Olivier Sarkozy : divorcé de Mary-Kate Olsen, il est sur point d’encaisser une énorme somme d’argent

Sept mois après s’être officiellement séparé de Mary-Kate Olsen, Olivier Sarkozy aurait eu un jackpot en vendant un hôtel particulier qu’il s’est approprié avec l’actrice, selon Realtor.com.

Le divorce prononcé, les bénéfices de la vente de l’hôtel particulier acheté par le couple reviennent à Olivier Sarkozy. Ce qui représente une belle somme d’argent, pour le demi-frère de Nicolas Sarkozy.

Le demi-frère de Nicolas Sarkozy remporte le jackpot

Le divorce d’Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen a été prononcé et officialisé sept mois après le début de la procédure. Marié depuis maintenant 5 ans, le couple a vécu une crise qui a abouti à une demande de séparation de la part de l’ancienne star de Twins. Après avoir vécu ensemble pendant plusieurs années, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen sont officiellement divorcés. C’est en avril 2020 que la jumelle d’Ashley Olsen avait décidé de mettre fin à cette union. La cause ? La parentalité. Ayant déjà deux enfants, Julien et de Margot, le frère de Nicolas Sarkozy ne voulait pas avoir d’autres enfants. La femme d’affaire américaine avait accepté l’idée au début l’idée de ne jamais devenir maman mais n’avait pas supporté que son époux allez inviter son ex-femme Charlotte et leurs enfants dans leur appartement pendant le confinement.

À cause de la crise sanitaire, la procédure de divorce a donc été reportée. C’est le 13 janvier 2021 que le tribunal a accordé au couple un rendez-vous en visio conférence pendant 20 minutes. Lors de cette audience les deux parties ont convenu d’une séparation à l’amiable, après s’être mis d’accord sur les différentes procédures. À peine séparé d’avec son ex, la créatrice de mode s’affichait officiellement avec John Cooper. Ce dernier serait dirigeant d’une société de technologie et d’information à Brightwire.

Le banquier français et la star ont trouvé un accord

L’audience virtuelle entre le camp de lala jeune créatrice de mode et le demi-frère de Nicolas Sarkozy, âgé de 51 ans, a été immortalisée par la presse avec consentement de Lori Sattler ce 13 janvier. Et la publication qui a circulé a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Entre Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, c’est officiellement une veille histoire. Après avoir passé huit ans de bonheur, la styliste et l’homme d’affaires avaient donc décidé d’un commun accord, de mettre un terme à leur relation le 13 janvier 2021 dernier. Cela aurait d’ailleurs suscité de vives réactions auprès des fans de la pop star. Quelques mois seulement après son divorce, le frère de l’ancien président français, a gagné un énorme pactole. Pendant la procédure de son divorce et après de nombreuses discussions entre les 02 parties, l’hôtel situé dans la ville de Manhattan revenait à l’homme d’affaires. C’est bien cet établissement qu’il aurait vendu à un prix important.

L’homme possède encore beaucoup d’autres choses qui valent une vraie fortume. On peut citer au rang de celles-ci, une luxueuse demeure de cinq étages avec une salle de bal, un garage privé et un atelier d’artiste achetée à 13,5 millions de dollars en 2014. À tout ceci, s’ajoute 3 millions de dollars qui étaient destinés aux travaux qui devaient être faits sur ladite maison. Si le lieu est resté inhabitée pendant de nombreuses années, il a accueilli de grandes personnalités comme Katharine Hepburn et bien d’autres.