Sharon Stone : la mort de son neveu de onze moins, 03 jours après l’annonce de sa maladie

Juste trois jours après avoir appelé son public à prier pour son neveu de 11 mois, la star de Hollywood Sharon Stone a annoncé lundi 30 août 2021 sur son compte Instagram la mort de River William Stone.

Sharon Stone est frappée par une tragédie

Le neveu et filleul de la star Sharon Stone est mort avant d’atteindre un an. En effet, l’enfant avait été retrouvé dans son berceau souffrant d’une grave défaillance d’organe qui l’a immédiatement conduit dans le coma. Elle avait publié une image de River allongée dans un lit d’hôpital connecté à de nombreux appareils médicaux. Aucune autre précision n’avait été apportée. La star américaine l’a fait savoir sur Instagram lundi après-midi, en publiant une vidéo du petit garçon avec la légende : « River William Stone ». 8 septembre 2020 – 30 août 2021 »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone)

Le drame de la famille Stone a touché les amis et les fans de la vedette américaine partout dans le monde. Personnalités et anonymes étaient nombreux à avoir montré leur empathie sur les réseaux sociaux. Plusieurs célébrités ont publié des messages de soutien pour témoigner d’une émotion commune.

Une Maman en deuil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone)

River était le plus jeune enfant du frère cadet de Stone, Patrick, et de sa femme, Tasha, qui vivent dans l’Ohio avec leurs trois enfants. Le 26 août 2021, la maman avait publié un message douloureux sur Facebook où elle annonçait que l’enfant avait été admis dans un centre hospitalier pour suivre des soins. Elle n’avait d’ailleurs pas manqué de solliciter les prières de ses fans afin que le petit garçon retrouve la bonne santé.

Malheureusement trois jours après Tasha a annoncé la mort de son petit qui aurait fêté sa première année dans quelques jours. C’est une épreuve difficile pour la belle-sœur de Sharon Stone. Les parents de l’enfant n’avaient pas voulu en dire plus sur l’état de santé de l’enfant. On ne sait pas s’il avait un problème de santé persistant ou s’il s’agissait d’une urgence soudaine. Toutefois, la maman de River a déclaré que les médecins lui avaient dit que River ne pouvait plus être la même personne s’il se réveillait un jour de son coma. Selon Yale Medicine, il existe un certain nombre de conditions médicales graves qui peuvent entraîner une défaillance de plusieurs organes chez les enfants, mais la principale cause est la septicémie. Il s’agit d’une maladie qui affecte environ 75 000 enfants par an. Elle est potentiellement mortelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone)

Elle se développe lorsque le système immunitaire d’un enfant « devient incontrôlable » en essayant de combattre une infection causée par une bactérie, un virus ou un champignon. Ce qui est vraiment grave, c’est que la septicémie est difficile à détecter chez les enfants. Les premiers signes comprennent de la fièvre, une léthargie, des nausées et des vomissements, une douleur et une gêne générale, des étourdissements et une déshydratation. Les nourrissons et les enfants atteints de septicémie sont généralement traités dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital.