Albert de Monaco : son fils illégitime rend discrètement visite à ses jumeaux !

Albert de Monaco a un fils illégitime qui vient d’avoir ses 18 ans et ce dernier est proche de ses jumeaux.

Le prince Albert est aujourd’hui un bon père de famille, mais il a aussi eu des enfants avant ses jumeaux Jacques et Gabriella. Alors que son fils illégitime vient de fêter ses 18 ans, sa mère, Nicole Coste, a décrit les relations que son fils a avec la famille princière dans une interview accordée à Paris Match. Elle évoque la relation que son garçon Alexandre, désormais majeur, entretient avec les jumeaux d’Albert de Monaco. Nous vous donnons plus de détails à ce sujet ici.

Alexandre Grimaldi-Coste, désormais majeur

Ce 24 août, Alexandre Coste, le premier fils du prince Albert soufflait sur sa dix-huitième bougie. Il a ainsi fait son entrée dans la majorité. Il faut rappeler que Alexandre est né de la courte relation entretenue entre Nicole Coste, hôtesse de l’air de la compagnie Air France et le Prince Albert de Monaco. Alors qu’il est venu au monde en 2003, sa maman a pu constater que son petit garçon est devenu un homme. Désormais, il pourra ester en justice et faire plusieurs autres choses que les mineurs n’ont pas le droit de faire.

Deux ans après sa naissance, soit en 2005, sa mère révélait pour la toute la première et en exclusivité à Paris Match, l’existence de ce fils qu’elle a eu avec l’héritier monégasque. Annonce qui avait naturellement fait les choux gras de presse. Dans un nouvel entretien accordé au même média, Nicole Coste parle de la relation que son fils entretient avec la famille Grimaldi et plus précisément avec son père. Elle a déclaré que le prince Albert a toujours endossé son rôle de père et qu’entre elle et lui il n’y a jamais eu un accord financier. Elle a continué en disant que le père et le fils sont de bons acolytes, qu’ils font du sport ensemble et abordent des sujets d’ordre politique.

Un enfant illégitime proche de la famille princière

Alors qu’il n’est pas le seul enfant illégitime du prince Albert, Alexandre Coste est proche de la famille princière. L’héritier monégasque a également une fille illégitime qui s’appelle Jazmin Grimaldi, aujourd’hui âgée de 29 ans. Par le biais de Nicole Coste, Alexandre et sa sœur sont proches. Elle a expliqué ceci : « Je fais toujours en sorte qu’ils passent ensemble des moments agréables et fraternels« . Jazmin de son côté se montre proche de son frère cadet. Pour son anniversaire, elle a posté une photo où elle est en compagnie de son frère et en légende, elle avait mis « joyeux anniversaire« .

Alexandre, en plus d’entretenir de bonnes relations avec son père et sa sœur, il est également proche de la famille princière. Il était présent ce 16 juillet au Bal de la Croix-Rouge. Il n’était pas loin de son géniteur. Ce jour, il était très élégant et beau, et au passage il a tapé à l’œil de certains confrères qui n’avaient pas hésité à faire un titre sur lui. Alexandre est aussi proche des jumeaux de Charlène. Sa maman a aussi révélé que même si Jacques et Gabriella sont encore petits, Alexandre joue joyeusement avec eux quand il les rencontre. Le magazine Paris Match indique qu’en plus de ses études supérieures, Alexandre est sur le point de faire ses débuts en tant que mannequin.