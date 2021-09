Karine Le Marchand : « J’ai les seins qui tombent », jalouse par le décolleté XXL d’une candidate de l’amour est dans le pré

Karine Le Marchand s’est montrée jalouse de la belle poitrine d’une candidate âgée de 31 ans ce 30 août.

Ce lundi 30 août marquait le début de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Bien avant ça, c’était la diffusion de l’édition spéciale Que sont-ils devenus ? Pendant le premier épisode de cette 16e saison, Karine Le Marchand a été impressionnée par la poitrine d’une jeune prétendante. La présentatrice a tellement été ébloui par les seins de cette jeune femme qu’elle n’a pas pu s’empêcher de se comparer à elle, tout en se montrant un peu jalouse.

Place aux speed-datings

Cette année, on a 12 agriculteurs et agricultrices qui iront à la recherche de leur moitié. Parmi ces 12 candidats, on a neuf hommes et trois femmes. Comme d’habitude, Karine Le Marchand suivra tous ces candidats en commentant leurs moindres faits et gestes. Elle officiera pendant cette saison en fauteuil roulant jusqu’à ce que son pied guérisse. Pour cette première émission ce 30 août, on a assisté aux premiers speed-datings.

Pendant cette première diffusion sur M6, deux choses ont marqué les esprits. En premier, on a la remarque faite par l’animatrice sur le buste d’une jeune candidate. Deuxièmement, on a le choix exceptionnel d’un candidat de ne pas voir les photos des prétendantes à l’ouverture des lettres. En effet, il s’agit de Vincent alias « le provençal », un éducateur équestre dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Ce dernier a expressément demandé à la production du programme télé de ne pas laisser les photos des prétendantes qui lui ont envoyé des lettres. Il dit l’avoir fait parce qu’il voulait découvrir ce que chacune d’elle a dans la tête et dans le cœur. Pour ainsi apprendre à les découvrir sans avoir à regarder leur photo. Une décision qui avait beaucoup surpris la présentatrice télé.

Un décolleté, une poitrine bien en forme, Karine Le Marchand jalouse

Pendant ces speed-datings, l’éducateur équestre a reçu une candidate en particulier qui a attiré son attention et celle de la présentatrice. Il s’agit de Jade, une jeune maman célibataire âgée de 31 ans. Question séduction, elle n’est pas allée de main morte. En tant que première prétendante à se présenter à Vincent, elle a été très époustouflante. Elle est arrivée dans une belle tenue XXL de couleur noire, au décolleté plongeant. Hormis cette magnifique tenue, la candidate était belle et son décolleté laissait voir une jolie poitrine bien en forme. Elle avait tout pour plaire.

« Le provençal » a tout de suite été séduit et il n’a pas manqué de signaler qu’elle s’était mise sur son trente-et-un. Karine Le Marchand de son côté a non seulement été subjugué par la tenue de Jade, mais aussi par ses seins. Elle a déclaré sous un petit air de jalousie : « Elle a mis le décolleté, elle a tout donné« . Puis en arrangeant sa tenue, elle a ajouté : « On dirait que j’ai les seins qui tombent« . Après ces commentaires, il était clair que Karine Le Marchand se comparait à Jade en enviant les seins de la jeune maman dont elle est l’aînée de plus de 20 ans. Pour rattraper le coup et éviter de passer pour une jalouse, la femme de 53 ans a renchéri : « C’est la robe. C’est la robe, hein, c’est pas mes seins qui tombent !« . Plusieurs personnes ont eu la même impression. Mais il faut rappeler que malgré sa cinquantaine, Karine Le Marchand est une belle femme qui n’a pas de ride. Mais aussi, quand elle en bikini, elle fait baver les hommes.