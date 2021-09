Benjamin Castaldi : qui est son ex-femme, la mère de Simon Castaldi ?

Benjamin Castaldi, a autrefois été marié à la maman de Simon Castaldi, mais elle est peu connue du public.

Benjamin Castaldi, animateur qui travaille aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste est le papa de Simon Castaldi. Il a été marié avec la mère de ce dernier et ensemble ils ont eu deux enfants. Mais quelques mois après la naissance de Simon, les deux parents qui avaient pourtant connu une belle histoire d’amour se séparaient au grand désarroi de leurs garçons. Si Benjamin Castaldi est très connu du grand public, son ex-femme quant à elle, reste discrète et est donc très peu connue. Les internautes se posent cette question : mais qui est la maman de Simon Castaldi ? Nous vous donnons la réponse dans cet article.

Que s’est-il passé entre les parents de Simon Castaldi ?

Benjamin Castaldi, le papa de la star des Marseillais VS le Reste du monde a vécu le grand amour avec la maman de ses deux fils. En 1993, alors qu’il venait de commencer à TF1, il convola en juste noce avec la mère d’enfants. Trois ans plus tard, soit en 1996, leur premier fils, Julien venait au monde. Quatre ans plus tard, ils avaient l’immense joie d’accueillir, Simon, leur deuxième enfant. Ce bonheur n’avait été que de courte durée, car quelques mois après, en 2001, le couple divorça.

À partir de ce moment, c’était le début du mal-être pour les enfants qui, tout naturellement, avaient été affectés par la séparation de leurs parents. Simon Castaldi a particulièrement mal vécu cette rupture alors qu’il n’avait que quelques mois au moment du divorce. En février 2021, il s’exprima dans Les Princes et Princesse de l’amour et il expliqua pourquoi il avait du mal à s’ouvrir aux autres. Il expliqua que ses parents ont divorcé quand il n’avait que six mois et qu’il avait pu ressentir la peine de cœur de sa maman, ce qui l’a brisé. Il rapporte également que les gens l’ont souvent traité de personne froide alors qu’au fond il est sensible. Le fait qu’il n’ait jamais vu ses parents ensemble dans une relation de couple, lui a fait avoir un rapport difficile avec l’amour.

Il se pourrait qu’il se remette peu à peu de ces blessures car avec la présence de chérie Adixia dans sa vie, la situation est moins dure à vivre pour lui.

Qui est l’ex-femme de Benjamin Castaldi ?

On ne saurait vous déballer tout sur la vie de cette dame, mais nous savons qu’elle s’appelle Valérie Sapienza. Elle a été l’épouse de Benjamin Castaldi pendant 8 ans et comme vous le savez déjà, ensemble, ils ont eu deux garçons : Julien et Simon Castaldi. Elle est discrète, elle a élevé ses deux garçons loin des médias. Ce n’est qu’en 2017 que les internautes revoient son visage sur les réseaux sociaux. En 2019, elle apparait sur un autre cliché partagé sur Instagram par son ex-mari. On la voit en compagnie de Simon et Benjamin Castaldi. La photo avait été prise dans un restaurant à l’occasion de l’obtention du Baccalauréat de leur deuxième fils. Sur cette image, on peut voir que les deux parents s’entendent bien aujourd’hui.