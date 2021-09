Affaire Richard Berry : il décide de porter plainte pour harcèlement

Après neuf mois de son accusation par sa fille d’inceste, Richard Berry semble prendre les choses en main et décide de porter plainte à son tour, contre des militantes féministes.

Richard Berry passe à l’action

Le 25 janvier dernier, Richard Berry était au cœur d’un scandale. L’acteur et réalisateur de 70 ans a été accusé par sa fille aînée Coline Berry d’avoir abusé d’elle lorsqu’elle était enfant. Une enquête préliminaire a été ouverte depuis le dépôt, le 25 janvier, d’une plainte auprès du procureur de la République de Paris dénonçant « des actes de viol et voies de fait sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur ». L’affaire a fait couler beaucoup d’encre. L’homme a nié toutes ces accusations et il a publié un long message sur Instagram. L’événement a pris une grande ampleur médiatique et il a été partagé massivement sur les réseaux sociaux surtout par les mouvements féministes qui n’ont pas caché leur soutien inconditionnel pour Coline Berry. Toutefois, le scénariste français n’a cessé de clamer son innocence et de profiter de chaque occasion pour insister la dessus. Réaction normale envers des accusations aussi graves qui peut mettre en péril toute sa carrière et qui peut lui coûter plusieurs années derrière les barreaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Richard Berry (@richardberryofficiel)

L’acteur a finalement décidé de porter plainte contre des militantes féministes. C’est ce qu’a annoncé Marilou Berry dans sa story Instagram ce mardi 31 août. « Harcèlement moral contre des militantes féministes« , peut-on lire. Une militante féministe de L’Amazone Paris a confirmé l’info dans un message en réponse à la story en question.

La femme déclare qu’elle a été convoquée par la DRPJ (Direction Régionale de la police judiciaire). Elle n’était pas la seule accusée. Plusieurs autres militants de même mouvement ont été entendus suite à une plainte déposée par l’acteur français. Ce dernier les accuse d’avoir collé des affiches contre l’acteur dans le 20e arrondissement de Paris qui le considère comme harcèlement moral.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marilou Berry (@marilouberry)

Le soutien infini de la militante de L’Amazone Paris

Face aux accusations de l’acteur, la militante féministe s’est normalement défendue. En effet, elle n’a pas nié qu’elle ait collé des affiches pour soutenir Coline Berry, mais elle précise qu’elle n’a jamais cité le nom de réalisateur. Une démarche très intelligente qui a été appréciée par Marilou Berry. De plus, la militante femme déclare qu’elle n’ pas regretté ce qu’elle a fait et elle va continuer de protéger toutes les femmes. Elle sera toujours présente pour défendre les droits des femmes victimes de violence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Richard Berry (@richardberryofficiel)

Selon elle ce n’est pas la première fois qu’elle était convoquée pour des affaires pareilles et elle ne sera pas certainement la dernière. Quoi qu’il en soit, la féministe est bien décidée de défendre les droits de la jeune femme abusée. D’ailleurs, elle n’a pas manqué de féliciter la fille de Richard Berry dans son message. La membre de L’Amazone Paris n’a pas manqué de saluer la fille de Richard Berry pour son courage.

En effet, elle est rare que les femmes réagissent à la violation et à l’abus sexuel que dire si l’accusé est le père. Ce n’est pas du tout facile d’évoquer une telle affaire surtout lorsque la personne concernée est une célébrité. C’est une véritable héroïne qui mérite le respect.