Gil Alma : divorcé, il peut compter sur ses enfants !

Récemment séparé de sa femme après 15 ans de mariage, l’humoriste français Gil Alma a publié une photo de lui bien entouré de ses enfants dans un célèbre parc d’attractions.

Une séparation surprise après une grande histoire d’amour

La dernière nouvelle du monde des célébrités est tombée lundi dernier : l’un des plus beaux couples du monde annonce sa séparation. Le couple qui partage la vie depuis 15 ans aurait surpris le public par cette décision inattendue. Le célèbre comédien a partagé avec son public une photo, en noir et blanc, qui réunit le couple avec une hôtesse Sénégalaise. Sous la photo on peut lire « Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s’arrête. Nous avons eu deux magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée » c’est ainsi que l’acteur de Nos chers voisins a annoncé la mauvaise nouvelle ce lundi 30 août sur son compte Instagram. Une longue page se tourne: une belle histoire d’amour qui a réuni l’humoriste français et sa jolie fin est arrivée à sa fin. Certes, c’est une décision qui n’était pas facile.

Ils étaient l’un des plus heureux couples. Les parents de Charlie et Sacha avaient même envisagé d’adopter une petite Sénégalaise, pays d’origine d’Aminata. Chose qui ne se produira jamais. Malheureusement, la belle famille qu’ils ont construite ne sera plus réunie. Les derniers jours n’ont pas été faciles pour le joli couple. Ils ont passé par des moments terribles « Les trois derniers mois ont été sombres » déclare Gil Alma. Plutôt discret sur sa vie privée, le comédien de 41 ans n’a pas expliqué la raison de cette rupture mais on peut ressentir sa peine dans le message qu’il a publié. Un cap très difficile que le producteur français a pu surmonter grâce au soutien de son public et de son ami et partenaire de scène Benoît Joubert. La présence de ses enfants représente également une forte motivation pour l’acteur pour enterrer ses peines « Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée. »

C’est ce qui a écrit le papa de Charlie et de Sacha dans son annonce de divorce. Cette annonce n’a pas pu passer inaperçue sur les réseaux sociaux. Elle a fait réagir non seulement les fans de comédiens qui ont été témoins de l’histoire d’amour du couple mais également plusieurs célébrités qui n’ont pas tardé à lui écrire quelques mots pour montrer leurs empathies. Semble bien entouré pour surmonter son chagrin ce n’est qu’une question de temps et la vie reprend son rythme normal pour l’homme

La nouvelle vie du père célibataire

L’amour de ses enfants semble être le meilleur remède pour l’acteur afin de se remettre de ces moments difficiles. Dans quelques jours, ses bouts de choux Sacha de 13 ans et Charlie de 10 ans reprennent le chemin de l’école. Le père a voulu profiter de ces derniers jours des vacances pour passer des moments de bonheur avec ses bambins. La destination était le parc d’attractions Astérix. C’est la meilleure façon pour changer d’idées et commencer la nouvelle année scolaire avec joie. L’acteur peut compter sur l’amour de ses enfants dans ces moments très difficiles. En fait, c’est ce qu’on peut conclure des photos qu’il a partagé sur son compte Instagram ce mardi 30 août. Les fans du comédien étaient nombreux à l’encourager.