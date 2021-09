Qui est Nicole Coste, la mère du fils aîné d’Albert de Monaco ?

Nicole Coste est une jeune femme franco-togolaise, devenue la mère du fils aîné du prince Albert de Monaco.

Jeune femme d’origine togolaise, Nicole Coste atterrit en France en 1971 où elle se marie et se naturalise française. Le 13 Juillet 1997, elle fait une rencontre amoureuse avec le prince Albert de Monaco qui tourne l’histoire de sa vie pour déboucher sur la naissance d’Alexandre Grimaldi-Coste.

Nicole Coste, la jeune femme française d’origine togolaise

Nicole Coste est née le 6 décembre 1971 à Lomé au Togo où elle passe son enfance et un peu de sa jeunesse. À l’âge de 18 ans, elle foule le sol français où elle vit désormais. Elle profite pour suivre ses études en sciences économiques et en architecture. Parallèlement à tout cela, elle commence une carrière de mannequin en freelance. Nicole Coste se marie à l’âge de 22 ans et obtient deux enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nova Lux ♋ (@nova_luxurious)

La togolaise d’origine, finit par se naturaliser française puis obtient la nationalité française. Elle décroche en 1996 un contrat dans la compagnie Air France. C’est ainsi que Nicole Coste commence une carrière d’hôtesse dans cette compagnie. À l’occasion de l’exercice de cette nouvelle profession, la franco-togolaise fera la rencontre du prince français Albert Grimaldi de Monaco, ce qui va changer sa vie et faire parler d’elle encore aujourd’hui. Cette rencontre fera aussi d’elle la mère d’un troisième fils nommé Alexandre et fera d’Albert, le père d’un premier fils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PatRegal (@patregal)

Nicole Coste, la mère d’Alexandre, le fils aîné d’Albert Grimaldi de Monaco

Le 13 Juillet 1997, au cours d’un vol Paris-Nice, Nicole Coste en tant qu’hôtesse sert un certain Albert Grimaldi à son siège. Ce dernier était le prince du roi Rainier III. Fasciné par la jeune femme, ce dernier lui demande son numéro de téléphone afin de pouvoir la revoir. La jeune femme n’a pas hésité avant de lui donner son numéro. C’est bien ce que confirme le journal Jeune Afrique : « Elle lui offre son plateau-repas, il lui demande son numéro de téléphone et l’obtient. ». C’est là que commence une relation secrète entre la franco-togolaise et le prince français de Monaco.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HSH Princess Grace of Monaco (@hshprincessgrace)

Pour faire avancer leur relation, Nicole préfère se séparer de son mari. Elle obtient alors le divorce en 1998. La relation entre ces deux amoureux Albert et Nicole s’étale sur 6 ans. Nicole finit par tomber en ceinte d’Albert. C’est ainsi que le 24 Août 2003 à Paris, elle donne naissance à un garçon nommé Alexandre. D’autant plus que ce garçon est le fruit d’une relation secrète entre ces deux amoureux, il n’a pas été reconnu officiellement au départ, car Rainier III n’était pas assez favorable à la relation entre ces deux. Ce n’est qu’après le décès de son père en 2005, qu’Albert décide de reconnaitre officiellement Alexandre comme fils. C’est ainsi qu’Alexandre est reconnu par la justice française comme fils d’Albert. Le 1er juillet 2018, Nicole Coste et Albert de Monaco célèbrent la confirmation d’Alexandre Grimaldi-Coste. Toutefois, le jeune garçon ne pourra pas figurer dans la lignée de la succession au trône monégasque parce qu’il n’est pas né d’un mariage légitime du prince Albert.

Depuis lors, Albert a pris l’engagement d’être présent aux côtés de son fils Alexandre et de le faire entrer progressivement dans la famille Grimaldi. Il suit de près sa scolarité et tout va bien selon les propos de Nicole Coste.