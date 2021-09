Carla Bruni : elle s’affiche en décolleté jusqu’au nombril et fait monter la température sur Venise

Carla Bruni fait monter la température dans une des villes de son Italie natal, lors de sa participation à un événement organisé par la maison de mode de Saint Laurent.

Carla Bruni est arrivée en Italie ce 31 Août 2021 afin d’assister à la 78ème édition du Festival du Film de Venise. Elle profite pour participer à une soirée mode de la maison de Saint Laurent. S’affichant en décolleté jusqu’au nombril sur sa story Instagram, elle fait monter la température sur Venise.

Carla Bruni : la star qui ne laisse personne indifférent avec son style

Comme d’habitude, Carla Bruni, la femme de l’ancien président français Nicolas Sarkozy s’est rendue en Italie ce mardi 31 Août comme la plupart de ses collègues dans le cadre de la 78ème édition du Festival du Film de Venise prévu pour débuter ce mercredi 1er septembre. Carla fait d’abord sensation dès son arrivée sur le sol italien lorsqu’elle parait naturelle et lumineuse, prônant la beauté naturelle en se privant du maquillage dans la journée. On pouvait déduire que la saison de l’été lui faisait énormément du bien.

Avant de de prendre part à la cérémonie d’ouverture du Festival, la vedette s’est rendue à un événement organisé par la maison de mode de Saint Laurent. Au moyen d’un bateau-taxi, elle arrive dans cet endroit quelques heures plus tôt. C’est là qu’elle prend le temps de changer son look décontracté en débardeur noir et jean brut.

À l’occasion de la soirée mode, Carla Bruni Sarkozy enfile une tenue glamour et sexy. La photo postée dans sa story Instagram ce mardi 31 Août 2021 dévoile la chanteuse dans une combinaison noire moulante et très décolletée. Par cette photo, elle en a mis plein la vue à ses abonnés. Cette tenue sexy offrait une vue plongeante sur sa poitrine jusqu’au nombril. Cette combinaison épousait parfaitement sa forme. Issue de la collection printemps-été 2021 de Saint Laurent, cette tenue ceinturée à la taille a favorisé la mise en valeur de la silhouette de rêve de l’épouse de l’ancien président. À 53 ans, on peut déduire que la maman d’Aurélien et de Giulia n’a rien perdu de sa sensualité surtout si l’on considère les mains expertes de son coiffeur Massimo Serini qui l’ont rendue plus belle.

Il faut souligner que Carla Bruni n’était pas la seule personnalité à participer à cet événement organisé par la maison de mode Saint Laurent. Farida Khelfa, son amie de même que l’actrice Béatrice Dalle étaient de la partie.

Carla Bruni : la star fait un retour dans la mode

Carla Bruni Sarkozy est une ancienne top-modèle qui avait décidé en 1997 de mettre fin à sa carrière dans la mode. C’est après cela qu’elle s’est résolue de donner un coup de pouce à la musique qui était l’une de ses grandes passions.

Cependant, cela ne l’a point empêchée en 2013 de faire un tour dans son ancienne carrière de mode pour se faire remarquer sur les podiums pour la marque de luxe italienne Bulgari. De même, en 2018, elle avait défilé pour la grande marque Dolce & Gabbana à l’occasion d’une semaine de mode à Milan. À cette occasion, elle était vêtue d’un costume en brocard argenté et doré et avait l’air d’une fée. En 2021, Carla Bruni fait également un retour dans la mode lorsqu’elle prend part à cette soirée de mode de la maison Saint Laurent. L’épouse de l’ancien président fait certainement la fierté de son mari.