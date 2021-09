Le prince Harry « se considère comme un leader mondial » : ses paroles fortement décryptées par la presse

Le prince Harry se positionne en leader mondial avec son discours sur la pandémie de la Covid-19 pendant les GQ Men of the year Awards.

Virtuellement présent sur la scène des GQ Men of the year Awards qui se sont déroulés à Londres, le prince Harry a surpris tout le monde avec son intervention à propos de la vaccination et de la crise sanitaire. Des paroles décryptées par la presse, mais aussi très appréciées par les scientifiques. Il s’est positionné comme un leader mondial avec ce discours. Nous vous donnons tous les détails dans cet article.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

Un véritable leader mondial

Alors qu’il n’a pas pu faire le déplacement pour Londres, c’est depuis son domicile de Montecito que le prince Harry a fait une apparition en direct pendant les GQ Men of the year Awards. Si le Duc de Sussex était en tenue de sport ce jeudi 19 août pour un match de polo en faveur des enfants vulnérables des pays du sud de la forêt équatoriale africaine, il a, cette fois porté son costume et une cravate pour cette prestigieuse soirée de remise de prix. Pendant cette soirée, le mari de Meghan Markle a fait un discours digne d’un leader mondial. La quintessence de son allocution portait sur l’importance de la vaccination qui permettra de vaincre la pandémie de la Covid-19.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

L’Express a rapporté que selon Judi James, experte linguiste, le prince Harry se « considère comme un leader mondial. » En effet, le fils de Diana a fait preuve d’un engagement affirmé et d’une véritable foi lors de son discours pendant lequel il a entre autre parlé des dégâts engendrés par la désinformation dans guerre contre le corona virus. La linguiste a affirmé que le prince a fait son speech sur le ton d’un expert. Les mots utilisés par le papa Lilibet Diana témoignaient de l’humilité qu’il avait en présentant un tel prix, ensuite cela reflétait son statut d’expert et de leader mondial.

Un discours très apprécié par les scientifiques

Pendant ce discours, le frère de William a évoqué l’importance de l’égalité face au vaccin, mais il a aussi mis un accent sur la menace que représente la désinformation à grande échelle dans les réseaux sociaux et certains médias. Ce qui aurait pour conséquence direct de diminuer la confiance de la population. Et ce n’est pas la première fois que le prince Harry donne son avis sur cette crise sanitaire que traverse le monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

Après ce discours pointilleux, le Duc de Sussex a reçu une vague de compliments venant des scientifiques présents à cette soirée. Le Dr Catherine Green, une lauréate de la soirée s’est montrée surprise et a déclaré après la soirée qu’on ne savait pas que cela allait se produire. Le prince souvent critiqué, a fait très bonne impression avec ce discours. La chercheuse a félicité les propos tenus par le Duc ce soir. Elle a déclaré qu’il a dit toutes les choses qui étaient censées être dites par rapport à l’importance de la prise du vaccin par toutes les populations. Sarah Gilbert, vaccinologue Britannique et co-créatrice du vaccin, a également martelé ce que sa collègue avait déjà dit, question de rappeler une fois de plus à quel point il est important que le vaccin soit accessible pour tous.