Nicolas Sarkozy : il se confie sur les raisons de sa séparation avec Cécilia Attias

L’ancien président Nicolas Sarkozy a fait le 24 juillet 2020 la sortie d’un ouvrage autobiographique qui livre les confidences sur son divorce avec l’ancienne première dame Cécilia Attias dès son accession au pouvoir en 2007.

Nicolas Sarkozy confie : « Je subissais sans pouvoir contrôler »

En 2019, Nicolas Sarkozy a publié son récit autobiographique surnommé « Passion » qui a immédiatement connu de succès. Suite à ce succès, l’ancien président a décidé de faire de se faire remarquer ce 24 juillet 2020 dans les librairies avec un nouvel ouvrage intitulé « Le temps des Tempêtes ». Cette œuvre qui s’annonce porte bien le nom de Nicolas Sarkozy. En tant qu’ancien chef de l’État, il a pris la peine d’évoquer ses débuts difficiles ainsi que son divorce avec Cécilia, son épouse. Le successeur de Jacques Chirac a remémoré en réalité plusieurs événements ayant emmêlé sa vie. Il serait le premier à avoir un tel divorce au début d’un quinquennat sous cette Vème République.

En effet, l’ouvrage rapporte qu’en 2017, après avoir porté le statut de première dame pendant cinq mois, Cécilia Attias décide de demander le divorce à son mari. Une demande qui a très rapidement attiré l’attention des médias et a provoqué un trouble profond chez Nicolas Sarkozy qui confie « Je subissais sans pouvoir contrôler ». Il ajoute : « je n’avais rien compris, je n’y avais rien compris. ». C’est une situation qui devenait de plus en plus, pour lui, incompréhensible chaque jour.

Malheureusement, comme le dit-on souvent, le malheur ne vient jamais seul. En plus d’affronter cette période très embarrassée à laquelle il ne s’attendait pas, le prédécesseur de François Hollande a dû subir une intervention médicale très sérieuse quelques jours après. Il s’agit d’une opération d’un phlegmon de gorge qui réclame une intervention en urgence. Nicolas Sarkozy confie au magazine du Figaro « Pour moi ce ne sont pas des mémoires froides, pas des analyses de textes, c’est beaucoup plus vu de l’intérieur. »

Nicolas Sarkozy : ses propos qui ont coûté le divorce selon Cécilia Attias

Cécilia Attias et Nicolas Sarkozy ont connu le divorce tout au début de son quinquennat. Après avoir traversé plusieurs mois frisquets, Cécilia décide de quitter son mari à cause de ses propos. Les propos sources du divorce se résumaient en une petite phrase qui est : « elle n’est pas belle ma femme. ».

Ce fut la goutte d’eau ayant fait déborder son vase. Suite à cette phrase choc, en octobre 2007, juste quelques mois seulement après l’élection de Nicolas Sarkozy, son épouse a pris la décision de le quitter pour se mettre avec Richard Attias. Un choix clair qui instiguait déjà de nombreuses rumeurs. Il faut préciser que ce choix était mal accueilli par le président de la république à l’époque. Ce dernier n’arrivait pas à comprendre du tout cette décision venant de la mère de son fils Louis. Il faut ajouter que le couple, après leur séparation officielle a connu des mois très compliqués. Cécilia Attias écrira plus tard « Au fil des années parce que j’étais toujours là, Nicolas m’avait oubliée en quelque sorte ». Elle ajoute : « il me voulait à ses côtés alors que lui n’était plus aux miens en quelque sorte. ».