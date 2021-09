La saviez-vous ? Johnny Hallyday et Michel Sardou couchaient ensemble, révélations sur le jour où ils seraient allés beaucoup trop loin !

Au cours d’un échange, Michel Sardou faisait une révélation étonnante sur la relation très intime qu’il a entretenue avec Johnny Hallyday pendant plusieurs années. L’artiste est revenu sur le jour où son ami et lui ont été surpris dans le même lit dans un hôtel. C’était durant une tournée des Restos du cœur. Le personnel de l’hôtel qui les avait surpris au petit matin doit encore bien se souvenir de ce jour. Nous vous donnons plus de détails dans les lignes qui suivent.

Michel Sardou et Johnny Halliday, deux amis qu’une plaisanterie a séparés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michel Sardou – Universal (@michelsardou_universal)

Avant d’entrer en profondeur de cette histoire intime, il est important que vous sachiez d’abord ce qu’il en était de leur longue et grande amitié. Amitié au passé, parce qu’avant que le célèbre rockeur ne quitte la terre, il était en mauvais termes avec son ami intime. Ils ont fait le voyage pour les États-Unis ensemble à plusieurs reprises. Ils ont également passés les vacances ensemble au Sud de la France une multitude de fois. Plusieurs propriétaires de restaurant ont le souvenir indélébile de leurs repas du soir tardifs à Paris. Ils étaient les meilleurs amis du monde jusqu’au jour où tout a basculé.

En effet, c’est à cause d’une plaisanterie faite par Michel Sardou que cette grande amitié a pris fin. Le fils de Jackie Sardou avait fait une blague d’assez mauvais goût sur les filles adoptives de Johnny Hallyday. Dans un entretien récent portant sur ce sujet, l’auteur du titre Les vieux mariés, a admis être la cause de cette fâcherie entre son ami de longue date et lui. Il a reconnu clairement avoir improvisé une petite blague sur Jade et Joy. Dans cette plaisanterie il avait évoqué le nouveau chalet que Johnny Hallyday venait d’acheter en Suisse, tout en mêlant ses deux filles à son histoire. L’interprète de Marie, n’avait pas du tout digéré cela et c’est depuis ce jour qu’il avait décidé de bannir son vieil ami de sa vie. C’est donc ainsi qu’une amitié de 30 ans a malheureusement pris fin, sans que les deux concernés n’aient le temps de s’expliquer car la mort avait emporté Johnny Hallyday dans la tombe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johnny Hallyday Fanclub (@johnny.hallyday.fanclub)

Une nuit dans le même lit

Les deux artistes et amis qui étaient très proches ont passé une nuit ensemble dans le même lit. C’était lors d’une tournée des Restos du Cœur, après leur prestation, ils devaient dormir dans un hôtel où des chambres les attendaient. Le patron de l’établissement hôtelier avait fait apprêter la chambre royale, la chambre présidentielle et bien d’autres. À leur arrivée ce jour pour se reposer, ils étaient tellement fatigués qu’ils sont entrés dans la première chambre, ont enlevé leurs bottes et ont plongé dans le même lit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michel Sardou – Universal (@michelsardou_universal)

Sans se douter de rien, le patron de l’établissement a trouvé Johnny Hallyday et Michel Sardou sous les draps l’un à côté de l’autre. C’était clair qu’ils avaient passé la nuit ensemble. C’est donc comme ça que l’hôtelier en quittant cette chambre, divulgue la nouvelle à ses employés en leur demandant s’ils savaient que « Michel Sardou et Johnny Hallyday couchaient ensemble ». Une petite histoire qui continue de faire rire Michel Sardou plusieurs années plus tard.