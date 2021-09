Arnaud Ducret : « J’ai l’impression de faire l’amour à un pote », quand il se moque de la musculature de son épouse

Dimanche dernier, Arnaud Ducret était l’invité de Bernard Montiel dans l’émission Une heure avec diffusée sur RFM. L’homme qui fut récemment marié à la danseuse Claire Francisci n’a pas hésité une seconde à lancer ouvertement des moqueries à l’égard de cette dernière.

Son mariage avec Claire Francisci

Arnaud Ducret et Claire Francisci ont accepté de “S’aimer pour le meilleur et le pire jusqu’à ce que la mort les sépare“ le samedi 3 juillet dernier devant leurs familles et un parterre de stars dont Franck Dubosc et Michaël Youn. Il y a six années, les deux mariés s’étaient rencontrés pour la première fois, sur le plateau de l’émission Rock’n’roll Circus. Une histoire d’amour n’a pas tardé à voir le jour et depuis, les deux amoureux vivent une vie de couple heureuse avec leurs nombreux enfants.

En effet, chacun des deux partenaires avait déjà d’enfants avant leurs vies communes. Arnaud Ducret était père d’un garçon appelé Oscar tandis que Claire Francisci était mère des triplés : Léo, Florent et Angélique, âgés de 15 ans. Une belle famille dont il faut quotidiennement s’occuper. Cependant, à l’opposé de beaucoup de célébrité, Arnaud Ducret ne manque pas d’évoquer sa vie familiale lorsqu’il se retrouve en public. C’est ce qu’il a une fois encore fait dimanche dernier, sur le plateau de RFM.

« Elle a des bras… »

Dans l’émission une heure avec à laquelle il a pris part, Arnaud Ducret, a parlé des membres de sa famille et en particulier de sa femme dont il s’est gentiment moqué. « Elle a des bras… Des fois, j’ai l’impression de faire l’amour à un pote », a-t-il affirmé à un Bernard Montiel souriant. Cette remarque pour le moins hilarante ne manquera pas de faire rire la principale intéressée qui doit certainement être habituée des piques de son charmant époux. Arnaud Ducret ne s’est tout de même pas contenté de faire des commentaires sur la femme qui lui donne la joie au cœur, il a aussi fait référence aux magnifiques triplés de celle-ci. « Ils ne se ressemblent pas, ce qui n’a aucun intérêt, il faut le savoir. Au moins, des triplés qui se ressemblent, s’il y en a un qui fait une connerie, tu mets une claque au hasard, tu t’en fous ! Ils sont triplés et bilingues, donc je ne comprends rien, mais trois fois plus. », a-t-il plaisanté sans manquer de faire rire son interlocuteur.

Arnaud Ducret à l’affiche de ‘mensonge ‘La nouvelle série de TF1

Mensonge est une mini-série de six épisodes, diffusés sur TF1 tous les jeudis à 21 h 5 dont Arnaud Ducret et Audrey Fleurot sont les acteurs principaux. Ils interprètent respectivement les rôles des personnages, “Thomas Villeneuve“ et “Jeanne Sarlat“. Le thriller aborde de nombreux problèmes qui minent la société notamment les avis que les uns et les autres peuvent avoir sur une situation complexe. D’après ces propres dires à propos de la série, ce qui a particulièrement intéressé l’époux de Claire Francisci dans l’œuvre, seraient le combat acharné qui aurait été mené pour faire éclater la vérité. Selon lui, il serait très jubilatoire pour un acteur de provoquer le suspense et le bouleversement chez d’un public.