Jean-Hugues Anglade : qui sont les femmes qui ont partagé sa vie ?

Jean-Hugues Anglade est un acteur français qui a eu des relations de couple très mouvementées. Trois femmes ont notamment partagé sa vie. Il s’agit de Pamela Soo, de Mali Lecomte et de Charlotte Leloup. Il est père de deux enfants.

Jean-Hugues Anglade : son union avec ses trois femmes

Pamela Soo est la première femme qui a partagé la vie de Jean-Hugues Anglade le comédien. Elle est une actrice mauricienne s’étant lancé dans le cinéma français depuis 1997 dans son premier rôle qui n’a vraiment pas connu de succès. Elle rencontre Jean-Hugues Anglade et célèbre son mariage avec lui en 1996. L’actrice dans sa carrière joue en 1997 le principal rôle dans le film Tonka, recevant le prix du club Espace Cinéma Philip Morris pour la meilleure bande annonce à Cannes. L’actrice vit avec le comédien jusqu’en 2000 où leur union finit par le divorce. Pamela Soo n’a pas pu avoir d’enfant avec son mari avant de mettre un terme à sa relation. Palmela tout comme Anglade n’aime pas parler de sa vie privée.

Mali Lecomte est la deuxième femme qui a partagé la vie de Jean-Hugues Anglade. Séparé de sa première femme, le comédien n’a pas tardé à se mettre avec Mali Lecomte avec qui il vivait une idylle secrète. Mali Lecomte est devenue la mère de ses enfants. Il a eu notamment deux enfants dont Pierre-Louis en 2001 et Émile en 2002 qui ont respectivement 19 et 20 ans en 2021. Cette union a également débouché sur la séparation.

Quelques années après sa séparation avec Mali Lecomte, Jean-Hugues Anglade se met avec Charlotte Leloup qui devient sa troisième femme. Charlotte est une journaliste reporter pour le magazine Paris Match. Le comédien a passé un moment éprouvant avec cette dernière. Le comédien serait-il toujours en union avec Charlotte Leloup ? Sur ce sujet, le magazine Gala l’a interrogé en 2019, puis il s’est confié sur son caractère solitaire qui serait la cause de sa vie difficile de couple. Il déclarait : « J’aime pouvoir vivre à mon rythme et, en même temps, je souffre énormément du manque de l’autre. ». Il avait toutefois précisé qu’il sentait le besoin d’aimer et d’être compris. La phrase qu’il ajoutait en ces termes : « Récemment encore, je me sentais malheureux de ne pas avoir eu ce talent d’apporter du bonheur à une femme. » était une manière de confirmer plus ou moins sa séparation avec Charlotte Leloup.

Jean-Hugues Anglade : qui est-il ?

Jean-Hugues Anglade est un comédien de nationalité française né le 29 juillet 1955 à Thouars. D’un père vétérinaire et d’une mère assistante sociale, il entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, suit les cours d’Antoine Vitez pour faire sa première apparition à la télé en 1980. En 1983, il joue un rôle qui le révèle dans L’homme blessé de Patrice Chéreau. Il a joué également dans plusieurs autres films qui ont fini par l’imposer au public français comme un grand acteur et comédien de son temps. Il est nommé césar du meilleur acteur dans un second rôle plusieurs fois, notamment en 1995 et en 2019 respectivement pour les films La Reine Margot et Le Grand bain.