Johnny Hallyday : le concert en hommage au chanteur serait au centre d’un énorme scandale

Le concert en hommage à la rockstar Johnny Hallyday doit se tenir le 14 septembre prochain à Paris. Mais il se pourrait que ce spectacle soit compromis à cause d’un scandale qui risque de gâcher la fête ou de la rendre moins belle. Plusieurs artistes et célébrités ont été conviés et bon nombre parmi eux ont décliné cette invitation. David Hallyday et Laura Smet figurent parmi ceux qui ne seront pas de la partie. Invité par Cyril Hanouna ce 06 septembre sur TPMP, Bernard Montiel a fait des révélations à ce sujet et a donné d’autres noms de personnes de l’entourage du rockeur qui ne prendront pas part à ce concert.

Une affaire d’argent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johnny Hallyday Rock ‘N’ Roll (@johnny__hallydayfan)

Le concert qu’organise Laeticia Hallyday est au cœur d’une polémique à laquelle elle ne s’attendait sans doute pas. Plusieurs personnalités et fans se rassembleront ce 14 septembre pour rendre hommage au chanteur Johnny Hallyday décédé le 05 décembre 2017. Ce concert événement se tiendra à Paris sur la scène de l’AccorHotels Arena. Mais un problème se pose. Alors qu’ils ont été invités, Laura Smet et David Hallyday ont tous les deux refusé de participer à ce concert. Tandis que l’une des filles du chanteur avait déjà fait allusion à cette information sur les réseaux ce samedi 4 septembre, Bernard Montiel l’a confirmé ce lundi 6 septembre sur le plateau de TPMP. Il a confirmé que Laura Smet et David Hallyday, tous deux enfants du défunt rockeur, ont officiellement refusé d’assister à cet événement auquel David a d’ailleurs été invité à chanter pour la mémoire de son père.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johnny Hallyday Fanclub (@johnny.hallyday.fanclub)

L’équipe de Touche Pas à mon poste était stupéfaite quand ils ont entendu ces confidences. Cyril Hanouna a même demandé : « pourquoi ils ont refusé ? » Il est allé plus loin en demandant si c’est « Parce que c’est organisé par Laeticia ? » Bernard Montiel a répondu à ces question en disant que la veuve de l’artiste ne s’occupe pas de cet évènement et qu’elle se trouve actuellement à Los Angeles. C’est Anne Marcassus, la productrice qui gère les choses en grande partie. Il a aussi annoncé que d’autres proches de l’artiste, comme Pascal Obispo, ne seront malheureusement pas présents à ce concert. La raison de l’absence de ce dernier est qu’il trouvait que l’organisation n’était pas claire. Il faisait ici allusion aux gains censés être reversés à des associations alors qu’on ne sait pas de quelles associations il s’agit.

Une autre absence signalée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johnny ❤️🎸Hallyday (@johnny_hallyday_fan_)

Un autre ami proche de Johnny Hallyday a lui aussi annoncé son absence. Il ne sera pas là malgré le fait qu’il soit un allié de Laura Smet. Le chroniqueur Kévin Vatant expliquait ce vendredi 3 septembre dans TPMP, que cette autre absence serait liée à des histoires d’argent. Il a révélé pendant le talk-show de la huit qu’il « y aurait des petits désaccords avec la production« . À son tour, Benjamin Castaldi a rappelé ce qui a été dit au départ. « L’argent devait aller à une association, il semblerait que tout n’aille pas à l’association. Quand les artistes ont appris cela, certains auraient demandé des cachets, qu’ils n’auraient pas eus ». Kévin Vatant a également précisé qu’en plus d’être absent pour ces problèmes d’argent, David Hallyday serait aussi absent à cause des problèmes de famille qu’on connait tous. Peu importe ce qu’il y’a, il est certain que le plan financier autour de ce concert événement est flou.