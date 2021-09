Lily-Rose Depp : repérée en mini-jupe, ce cliché d’elle qui fait tant parler

À peine arrivé à New York, Lily-Rose Depp fait déjà parler d’elle. C’est dans une courte jupe noire qui laisse voir les fines attaches des jambes que la starlette aurait été aperçue dans les rues de la grande ville de l’est des États-Unis.

Lily-Rose Depp vient encore de mettre le feu sur la toile. La fille du célèbre acteur Johnny Depp, et de la chanteuse française Vanessa Paradis, a été aperçue dans les rues de New York dans un look tout nouveau. Le fameux cliché de cette apparition n’a pas vraiment laissé les fans indifférents.

Son style vestimentaire laisse tout le monde bouche bée

Discrète sur sa vie, l’actrice franco-américaine de 22 ans est connue pour la rareté de ses apparitions publique. Elle sait bien choisir les évènements mondains auxquels elle prend part. Et, lorsque cela arrive, elle ne manque pas de susciter l’attention sur son look ou sur sa personnalité. Même chose sur les réseaux sociaux, où elle fait de surprenantes publications par moment. Récemment, pour son 22e anniversaire célébré en mai dernier, la fille de Johny Depp et de Vanessa Paradis s’était affichée très séduisante dans une robe qui dévoile son postérieur bombé. Il faut dire que la starlette a décidément pris la résolution de jouer jusqu’au bout, la carte de la féminité.

Elle qui, il y a plusieurs années en arrière, affichait plutôt un look réservé. Au fil des années, la jeune fille de 22 ans a développé son aptitude à monter les températures sur la toile. Avec toujours beaucoup de distinction et de bon gout dans sa façon de s’habiller, sans jamais franchir les normes de la décence, Lily-Rose laisse le public sans voix. Alors que la sexy-blonde vient de s’installer, il y a quelques jours, dans le grand État de l’est des États unis : New York, elle fait déjà parler d’elle. En effet, la starlette de 22 ans s’est fait repérer en pleine rue dans une tenue estivale très envoutante.

Lily-Rose Depp discrète, mais très tendance

Après avoir passé tout l’été loin des projecteurs, la fille de Johny Depp est réapparue plus croustillante que jamais dans un shooting singulièrement enchanteur. Devant l’appareil photo d’un photographe très connu, la starlette ensoleille l’écran dans des tenus qui n’ont pas manqué de frapper l’assistance de stupeur. La jeune fille de 22 ans s’est en effet, roulée dans la peau d’une écolière ultra-sexy en mode fessier bombée et chute de rein ahurissant. Elle a aussi posé dans une mini-culotte très excitante faite en manteau de poils. Le résultat de ses deux poses était tout simplement hors-norme. Avec ses caractéristiques faciales remarquables et ses courbes qui font saliver, la grande sœur de Jack n’a pas fini d’accélérer le rythme cardiaque du public.

Si la fille de Vanessa Paradis s’est affichée dans des tenus hyper-stimulants il y a quelques week-ends, c’est dans un look totalement différent qu’elle a été vue dans un quartier de New York récemment. La starlette a été aperçue kits aux oreilles et sans compagnie, en pleine rue alors qu’elle finissait ses courses. La jeune actrice était vertu en réalité d’une mini-jupe noire combinée avec un débardeur blanc échancrée en dessous d’une veste courte en cuir. Un sac griffé à carreau pendait au bout de son avant-bras qui portait également ses courses et ses yeux étaient couverts par des lunettes fumées. Le tout donnait un ensemble magnifique qui ne laisse pas les internautes insensibles.