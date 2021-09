Jean-Paul Belmondo est mort : de nombreux hommages lui sont rendus

Tout l’univers culturel est en deuil, la France vient de perdre un monument national. Ce lundi 06 septembre, Jean-Paul Belmondo est mort à domicile parisien à l’âge de 88 ans. L’annonce a été faite par son avocat et ami Michel Godest. Une grosse perte pour la France toute entière et même l’Europe. Ses collègues acteurs, le monde politique, sportif, musicale et bien d’autres lui ont rendu de vibrants hommages dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux.

Jean-Paul Belmondo : une vie bien remplie

Suite à l’annonce faite par son avocat ce lundi 06 septembre, les internautes et plusieurs célébrités ont rendu hommage à l’artiste qui a quitté ce monde où la Covid-19 sévit depuis 2020. Il faut noter que « Bébel » comme il était surnommé, était une figure emblématique du cinéma français. Il commence dans les années 1950 dans les théâtres aux côtés de Jean-Pierre Marielle ou Jean Rochefort. Il devient célèbre grâce aux nombreux longs métrages dans lesquels il joue entre 1960, 1970 et 1980. Plusieurs de ses films sont comptés parmi les films cultes du cinéma français. Il s’agit entre autre de : À bout de souffle (1960), Un singe en hiver (1962), L’Homme de Rio (1964), Pierrot le Fou (1965), Le Cerveau (1969), Borsalino (1970), Le Casse (1971), Le Magnifique (1973), etc.

Durant sa carrière, il a joué dans 80 films au total et il a été sous la direction de grands réalisateurs français tels que Alain Resnais, Philippe de Broca, Henri Verneuil, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, Jean-Paul Rappeneau, Georges Lautner ou encore Gérard Oury. Au cours de cette belle vie professionnelle, il a remporté un seul César en 1989 avec le film Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch. Il aussi reçu une palme d’honneur au festival de Cannes en 2011. En 2017, un hommage lui ait rendu en sa présence pendant la cérémonie des César de cette année sous les ovations du public.

Côté santé, le comédien a été victime d’un AVC en 2001. Ce malheureux événement est survenu quand il était en Corse chez son ami Guy Bedos. Cet accident l’a tenu loin des plateaux de tournage pendant un bon bout. Mais après ça, il a joué en 2009 dans Un homme et son chien pour s’éteindre finalement ce 6 septembre. Il laisse derrière lui deux enfants : Paul, âgé de 58 ans et Stella, âgée de 18 ans.

Une tonne d’hommages

Selon l’annonce faite par l’avocat de Jean-Paul Belmondo auprès de l’AFP, l’acteur est mort en toute tranquillité. Plusieurs médias ont fait des directs entièrement dédiés à cette légende du 7e art français. L’Elysée a annoncé qu’un hommage national lui sera rendu ce jeudi 09 septembre aux Invalides. Ce grand cascadeur a, en 50 ans de carrière, marqué la vie de plusieurs personnes à travers la France et dans le monde entier. C’est donc pour cela que les hommages venaient de partout et sur plusieurs types de média (télévision, radio, internet).

Du côté de ses amis, Alain Delon, Michel Godest, Jean Becker, Line Renaud et bien d’autres lui ont rendu hommage. Dans le monde du sport, plusieurs sportifs et entreprises ont aussi salué la mémoire de ce grand homme qui est parti. Zinédine Zidane, Teddy Riner, Tony Yoka le Paris Saint-Germain, Roland-Garros n’ont pas manqué de reconnaître toutes les prouesses de ce grand maître des films d’action. Sur son compte Instagram, Bob Sinclar a partagé quelques clichés où il est en compagnie de l’acteur tout en soulignant qu’il est le « héros de son enfance et l’inspiration de sa vie d’artiste« . Ses collègues du cinéma n’étaient pas en reste. Plusieurs acteurs et réalisateurs se sont remémorés les moments passés avec cet homme qu’ils ont qualifié de spécial. Le monde de la politique porte ce deuil avec beaucoup de peine. Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Jean Castex, Bruno Le Maire et plusieurs figures de la scène politique ont également regretté cette perte pour la France.