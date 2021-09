Michael K. Williams : la star de la série The Wire est morte à 54 ans

L’acteur Michael K. Williams qui a été révélé grâce à la série The Wire a rendu l’âme ce lundi 6 septembre. Son neveu a découvert le corps sans vie de son oncle dans son appartement à New York. L’annonce a été faite par sa famille et relayée par le New York Post. Alors qu’il avait encore beaucoup à offrir au cinéma américain, le papa d’Elijah Williams s’est brusquement éteint. Il laisse sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans dans la consternation.

Un artiste très talentueux

Mickael Kenneth Williams fait ses débuts dans le cinéma à la fin des années 1990. Il enchaine les productions, mais c’est réellement en 2002 qu’il devient célèbre avec la série The Wire de David Simon. Il incarne le rôle d’Omar Little, un gangster intrépide. Il a joué ce rôle dans cette série criminelle jusqu’en 2008. Grâce à ce rôle, il est devenu une véritable icône hollywoodienne. Quelques années après, il joue le rôle de Chalky White dans la série Boardwalk Empire de Martin Scorsese et Terence Winter. Il a également joué dans plusieurs autres sitcoms, à l’instar de : Hap and Leonard, Black Market, The Spoils Before Dying et bien d’autres. Il a aussi joué dans des longs métrages tels que : Robocop, American Nightmare 2, lincroyable Hulk, Gone Baby Gone, Brooklyn Affairs, Twelve Years a Slave et bien d’autres.

Très connu en tant qu’acteur de seconds rôles, Michael Kenneth Williams, a récemment joué dans la célèbre série mystique Lovecraft Country de HBO. Grâce à ce rôle, il figure parmi les nominés des prochains Emmy Awards dans la catégorie « meilleur second rôle dans une série dramatique« . Cette cérémonie se déroulera le 19 septembre prochain, mais hélas l’acteur l’assistera à titre posthume. L’acteur s’est éteint à l’âge de 54 ans. C’était un artiste très talentueux et qui avait roulé sa bosse. Avant d’être comédien, il a été danseur pour des célèbres artistes tels que Madonna, Missy Elliott, Crystal Waters et Ginuwine.

Les causes de son décès

Jusqu’à présent, les causes de son décès n’ont pas encore été révélées, mais une enquête est en cours. Selon Hollywood Reporter, sa famille en annonçant son décès, a demandé à ce que sa vie privée soit respectée. Le New York Post a révélé qu’une grande quantité de drogue aurait été retrouvée dans son appartement au moment de la découverte de son corps inanimé. Le même média explique que, d’après l’information reçue d’une source policière, il n’y a eu aucune effraction et que l’appartement était en ordre. Ce qui les a poussés à émettre l’hypothèse selon laquelle l’acteur de 54 ans serait mort d’une overdose. La chaîne NBC a précisé qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès du papa d’Elijah Williams. Le site TMZ de l’entreprise Time Warner a rappelé que cela faisait plusieurs jours que la famille du comédien n’avait pas de ses nouvelles.

Plusieurs acteurs ont rendu un vibrant hommage à ce comédien qui s’est éteint alors qu’il avait encore beaucoup de projets à réaliser. Wendell Pierce a notamment posté un message fort et touchant adressé à son ami et frère qui le laisse dans la douleur. La chaine de télévision HBO qui a travaillé avec Michael K. Williams pendant plus de 20 ans, n’a pas manqué d’adresser ses salutations à la mémoire de ce grand acteur qui s’en va.