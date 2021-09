Julie Gayet : cette maladie grave dont souffre l’un de ses fils

Très souvent prise dans ses différentes activités en tant que productrice et actrice, Julie Gayet a dû faire une pause ces derniers temps. Ce break dans sa vie professionnelle est en parti du fait de la maladie grave dont souffre l’un de ses fils. La compagne de l’ex président de la république de France s’est vue dans l’obligeance de se consacrer un peu plus à ses deux garçons.

Un entretien plus ouvert qu’avant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’invocatrice de lumière✨ (@alina_starkov.19)

La compagne de François Hollande s’est montrée un plus ouverte lors d’un entretien avec le journal Le Monde. Alors qu’on la sait très réservée sur sa vie privée, l’actrice a fait des révélations qu’elle ne fait souvent pas. C’est pendant cette interview qu’elle a révélé que l’un de ses garçons souffrait d’une maladie grave. Sans toutefois dire du quel de ses fils il s’agissait, encore moins de la pathologie grave dont il est atteint, elle a expliqué que cette maladie est l’une des raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre pause à sa vie professionnelle.

Il faut rappeler que ses deux garçons s’appellent Tadeo et Ezéchiel, ils ont respectivement 20 ans et 21 ans. Ils sont le fruit de son premier mariage avec le réalisateur argentin Santiago Amigorena. Ils se sont mariés le 10 juin 2000 et ont divorcé en 2006. Après ça, la belle blonde a trouvé l’amour aux côtés de François Hollande.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Brunet (@cinecrans)

D’un autre côté, la productrice a également été obligée de fermer son entreprise de production, Rouge international qu’elle a créé en juillet 2007 avec Nadia Turincev. Juste après le confinement, les activités ne marchaient plus bien pour l’entrepreneure et les investisseurs avaient quitté le navire. La décision a été difficile à prendre, comme elle a l’a expliqué. Les divergences d’opinion qu’elle avait avec son associée l’ont aussi poussé à mettre la clé sous le paillasson. Décision qu’elle n’a d’ailleurs pas regrettée car elle a vite compris qu’avec la pandémie du Corona virus, « Ça va être long avant que les gens retournent dans les salles« . Elle aura donc tout le temps pour mettre sur pied de nouveaux concepts qui lui permettront de mieux attaquer les plates-formes numériques qui pèsent de plus en plus lourd.

Une vie de famille paisible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Radio J (@radiojfrance)

Depuis cette pause, la maman a tout le temps pour s’occuper de ses fils et suivre leurs études de près. Ezéchiel, son premier né fait informatique, tant dis que Tadeo, son cadet veut avoir une vie professionnelle dans les jeux vidéo. Même si au départ ça a été très dur pour elle et qu’elle ait moins tourné au moment de la révélation de sa liaison avec le chef de l’Etat de cette époque, sa relation aujourd’hui avec François Hollande se porte bien. Ce 29 août, elle a d’ailleurs posté une belle photo noire sur blanc de leur couple. Elle souhaitait « Belle rentrée à tous ! » sur ce cliché pris au Festival du Film Francophone d’Angoulême par Christophe Brachet. Elle ne partage pas très souvent les photos de ses fils sur les réseaux sociaux. La dernière image qu’elle a postée d’eux sur Instagram remonte au 10 mai 2020.