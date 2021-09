Kylie Jenner : enceinte, elle confirme sa grossesse en révélant la réaction de Kris Jenner

C’est officiel ! Travis Scott sera à nouveau papa. C’est l’annonce faite par la petite sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, ce mercredi 8 septembre, dans une vidéo publiée sur son compte instagram. Une vidéo qui laisse apercevoir la réaction de Kris Jenner la mère de la star qui sera une fois encore grand-mère.

Des soupçons confirmés

Stormi Webster va devenir grande sœur, et ça, on le soupçonnait déjà, depuis l’annonce faite par Caitlyn Jenner, le 19 août dernier sur l’arrivée prochaine de son dix-neuvième petit enfant. Sauf que du côté de l’intéressée elle-même aucune preuve ne confirmait ces soupçons. Il faut dire que comme pour la grossesse de Stormi, la star de télé-réalité n’a pas voulu révéler tout de suite son état. Contrairement à plusieurs autres célébrités, elle a attendu le plus longtemps possible pour dévoiler le grand secret. Bien que le bruit de sa grossesse coure dans les coulisses, la businesswoman à continuer à publier des photos sur lesquelles on peut apercevoir son ventre très plat. Avec cette annonce impressionnante faite par la star sur son compte instagram, ses fans peuvent enfin de se réjouir, après de longues périodes d’intrigues.

La réaction de Kris Jenner, ostensiblement émue et étonnée

Dès le début de la vidéo publiée par la petite sœur de Kim Kardashian, on peut voir cette dernière tenir un plan du test de grossesse positif qu’elle montre à son partenaire Travis Scott, manifestement très enchanté par cette nouvelle. Ce denier n’a d’ailleurs pas hésité à embrasser le ventre de sa ravissante conjointe. La vidéo continue avec toute la famille qui monte dans un véhicule pour se rendre chez le médecin. Une fois chez ce dernier, les échographies confirment la nouvelle. L’heure de l’annonce a donc sonné ! Et c’est la petite Stormi qui prend les devants en présentant à Kris Jenner sa grand-mère, les clichés de l’échographie. L’émotion gagna très vite la scène, puisque la matriarche de la famille ignorait visiblement, l’état de sa fille. « Qu’est-ce que c’est ? Tu es enceinte ? », Demanda-t-elle avec étonnement.

« Stormi… On va voir un bébé ! C’est un des plus beaux jours de ma vie » s’écria Kylie Jenner, avant de prendre la petite Stormi dans ses bras. Cette vidéo emplie d’émotion, qui fait déjà le tour de la planète, a dès lors, été visionnée par près de 40 millions d’internautes. On peut également voir la famille de l’heureuse future maman manifestement très émue, rassemblée autour de cette nouvelle dans les commentaires. De leurs côtés, les fans de l’incroyable famille Kardashian ne sont pas restés indifférents à cette annonce très remarquable.

Travis Scott et Kylie Jenner : Un couple avec des hauts et des bas

Kylie Jenner et Travis Scott vont avoir leurs deuxièmes enfants seulement trois années après l’arrivée du premier. Cette annonce bien qu’elle confirme les rumeurs d’une deuxième grossesse, déjà existante, vient taire celles relatives à la probable séparation du célèbre couple. Cette vidéos d’une autre part, confirme tout simplement que tout va de bon train pour les parents de Stormi. Après de nombreuses séparations, la fille de Caitlyn Jenner et le rappeur américain Travis Scott, ont enfin enterré leur mésentente. Ils doivent désormais se concentrer sur l’arrivée de leur futur bébé dont le sexe n’est pas encore connu.