Nicki Minaj et Rihanna : elles passent une soirée ensemble

Rihanna et Nicki Minaj ont fait monter la température sur la toile après la publication de nombreuses photos et vidéos qui laissent entendre qu’elles ont passé une soirée mouvementée ensemble.

Nicki Minaj et Rihanna restent de très bonnes amies. C’est pour le reste, ce qu’elles ont voulu faire remarquer aux internautes avec une vidéo et des photos de leur splendide soirée, publiées par Nicki Minaj sur son compte Instagram. Une publication qui n’a pas manqué de susciter l’étonnement des fans des deux stars à travers le monde entier puisque, plusieurs années en arrière, le bruit a couru dans les coulisses que les deux femmes étaient dans une guerre sans précédent. En même temps, les fans sont très enthousiastes à l’idée d’une collaboration imminente entre les deux figures de la musique américaines.

Une amitié plus forte que jamais

La vidéo publiée par Nicki Minaj prouve simplement qu’une guerre n’a jamais éclaté entre les deux stars et, même si cela avait été le cas, c’est de l’histoire ancienne, car les deux stars sont de nouveau réunies. Dans les vidéos, les deux célébrités apparaissent comme de véritables acolytes. On aurait dit que leur amitié avait pris une tournure remarquable puisque les deux stars n’étaient pas seules, elles étaient en compagnie de, chacune, de leurs proches. Nicki Minaj apparait avec son époux Kenneth Petty et leur fils dont on ignore encore le prénom depuis sa naissance, il y a de cela, un an. Pour sa part, Rihanna était accompagnée de son nouvel amoureux, le rappeur Asap Rocky et de sa nièce Majesty.

Toutefois, dans une autre vidéo, Rihanna aurait précisé que « traditionnellement, les Barbadiens n’aiment pas les Trinidadiens. Et les Trinidadiens n’aiment pas les Barbadiens. Ils tracent une ligne dans la mer au-dessus des poissons-volants », affirme-t-elle devant une Nicki Minaj épouvantée. Peu importe de quoi cette affirmation retourne, ce n’est pas la dernière soirée que les deux chanteuses vont passer ensemble. Rihanna a promis de donner, un autre soir, plus de détails sur l’intimité entre leurs deux îles d’origine. Pour rappel, Rihanna est originaire de la Barbade alors que sa complice vient de Trinité-et-Tobago.

Nicki Minaj, dernièrement poursuivie pour harcèlement, publie également une autre photo sur laquelle on peut la voir assise dans un canapé avec Kenneth Petty et leurs enfants en compagnie de Rihanna et d’Asap Rocky. La star a mis en légende sur la photo « C’est ça les filles des Caraïbes ». Faisant elle aussi, allusion à son île d’origine et à celle de Rihanna.

Les fans très excités

La publication de Nicki Minaj sur Instagram de ses photos avec Rihanna n’a pas manqué d’enfiévrer les fans. Et, l’idée d’un featuring sur le prochain Album de Nicky fait déjà accélérer leurs rythmes cardiaques. Surtout qu’on se souvient toujours de la phrase de Nicki Minaj qui notifiait que son cinquième album serait certainement le meilleur qu’elle ait fait sortir jusqu’à ce jour. Même si Rihanna ne travaille pas actuellement sur la sortie d’un nouvel album, on peut quand même espérer la voir dans l’une des chansons que comportera le prochain Album de son acolyte. Cependant, il faut dire que la soirée passée ensemble par les deux stars de la musique américaine peut bien s’agir, d’une soirée entre copines et rien de plus.

De toutes les façons quoiqu’en soit la nature de cette soirée, les aficionados des musiques des deux chanteuses sont véritablement très enthousiastes de les voir ensemble.