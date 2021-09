Marlène Schiappa envoie un message touchant à Tatiana-Laurence Delarue sur son lourd passé

Lundi 6 septembre, sur Twitter, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur de France, chargé de la Citoyenneté, a honoré l’engagement de Tatiana-Laurence dans la lutte contre les violences conjugales. Tatiana-Laurence a pris part à la « conférence inversée » sur les violences conjugales, organisée par le gouvernement à la suite des Grenelles conjugaux lancés depuis deux ans.

Marlène Schiappa félicite Tatiana-Laurence Delarue

Deux années après le lancement officiel par le gouvernement, du Grenelle des violences conjugales, une série de tables rondes organisées à partir du mois de septembre, les violences contre les femmes n’ont jamais cessé sur le territoire Français. 102 femmes sont passées de vie à trépas l’année dernière, sous les coups de leurs partenaires. Le phénomène est loin d’atteindre son apogée et ça, les autorités le savent très bien. Dès lors, il convient de mener à nouveau des actions contre ces faits atroces qui minent l’évolution de la société. C’est à cet effet que le gouvernement a décidé d’organiser un nouveau rendez-vous. Une table ronde, dans laquelle, les victimes et proches de victimes vont se faire écouter par des membres du ministère de l’Intérieur et des forces de l’ordre par rapport à leurs expériences.

Lundi 6 septembre, lors de cette table ronde, comme on peut s’y attendre, Tatiana-Laurence, enceinte de son premier enfant, n’a pas manqué de prendre la parole et de parler une fois encore, au nom des femmes. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur de France, chargé de la Citoyenneté, a applaudi la défenseuse des droits des femmes dans le foyer sur Twitter. « Chère Tatiana-Laurence Delarue, je vous remercie pour votre combat contre les violences contre les femmes par le biais de vos écrits ou de votre association. Votre présence une fois de plus à mes côtés me touche, surtout en ce moment », a-t-elle écrit.

Tatiana-Laurence Delarue évoque son passé lors de la table ronde

Lors de sa prise de parole, Tatiana-Laurence Delarue, à évoquer la tragédie qui à changer le cours de sa vie : Les violences conjugales dont était victimes sa mère et qui aurait même provoqué sa mort. Elle a dénoncé la négligence des autorités face aux violences conjugales à l’époque du décès de sa mère et à exprimer ses reconnaissances aux autorités actuelles pour leurs engagements dans la lutte contre les violences au sein du foyer et les changements qui ont été opérés.

Pour rappel, l’association Rose Jaune de Tatiana-Laurence Delarue, qui s’engage dans une lutte remarquable contre les violences dont sont victimes les femmes dans le foyer a vu le jour, après les évènements tragiques menant à la mort de sa mère. En 2010, elle publia au nom des femmes violenté un ouvrage intitulé ma vie, mon calvaire, mon témoignage. Un livre dans lequel l’auteure parle de son enfance et de ses années de couple avec un homme qui lui faisait subit le même traitement que son père avait réservé à sa mère. En 2019, elle a publié un nouvel ouvrage baptisé 10 ans après — vivre heureuse après les violences conjugales. Aujourd’hui, la jeune femme de 39 ans, qui attend un bébé continue toujours d’honorer son engagement dans la défense des droits des femmes dans le foyer.