William et Harry : les deux frères se réunissent pour rendre un bel hommage au prince Philip

Grande surprise ! Alors que les tensions demeurent toujours croissantes, le prince William et son frère le prince Harry vont s’unir pour rendre un tendre et digne hommage à Son Altesse royale le duc d’Édimbourg, leur grand-père décédé le 9 avril dernier.

Des retrouvailles inespérées

Les tensions existaient déjà entre ces membres de la famille royale avant les déclarations fracassantes du prince Harry et son épouse Meghan Markle dans une interview accordée à Oprah Winfrey. Cet entretien qui n’a pas du tout été bien reçu par les membres de la famille du prince Harry, aurait même exacerbé les tensions et brisé les relations de celui-ci avec son frère. Néanmoins, le prince Harry n’a pas cessé de provoquer sa famille, en particulier son père le prince de galle et duc de Cornouailles, avec ses multiples révélations. De son côté, même si le prince William tente de garder son sang-froid face aux actes de son frère, il n’en demeure pas moins que sa patience peut avoir des limites. C’est donc assez étonnant que les ducs de Cambridge et du Sussex décident de s’unir pour honorer la mémoire de leur grand-père.

Un documentaire empli d’émotion

Le 22 septembre prochain, d’après les informations rapportées par BBC, le documentaire intitulé ‘’Prince Phillip : the Royal Family remembers’’ sera diffusé sur la chaîne. Une production de 60 minutes dans laquelle les membres de la dynastie Windsor évoqueront leurs souvenirs du duc d’Édimbourg. Un projet très ambitieux qui réunira les fils du prince Charles.

En réalité, la diffusion du film était prévue pour commémorer les 100 ans de l’époux de la reine d’Angleterre le 10 juin passé, mais les choses se sont déroulées différemment après la mort de ce dernier le 9 avril. D’autres interviews ont donc été réalisées après le décès du prince et seront ajoutées à celles qui avaient déjà été réalisées de son vivant. Dans son annonce, la chaine qui sera chargée de diffuser le film n’a pas donné plus de détails sur la manière dont les membres des familles apparaitront dans le documentaire. « Avec un accès spécial à la collection privée de films cinématographiques de la reine, ce film est un portrait inégalé d’un homme avec une place unique dans l’histoire royale — par ceux qui le connaissaient le mieux », rapporte BBC. Une chose est certaine, le documentaire qui servira finalement d’hommage post-mortem au prince Phillip ne manquera pas de faire pleurer les téléspectateurs.

Une réconciliation pas du tout évidente

Il faut dire que même avec cette réunion, les problèmes qui résident entre les deux fils du prince Charles ne vont certainement pas s’arrêter. En effet, d’après plusieurs sources, il n’est pas évident que l’interview se fasse avec les deux frères réunis, mais plutôt, chacun de son côté. La dernière fois où William et Harry ont eu un moment d’ensemble remonte au jour de l’inauguration de la statue de l’ancienne princesse de galles Diana Spencer qui plus, était la mère des deux princes. Ce jour-là, même s’ils étaient apparus souriants, ils étaient toutefois distants l’un de l’autre. Décidément, les deux princes ne semblent pas encore vouloir se réconcilier.