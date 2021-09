Kate Middleton et William : une rentrée intimidante pour leur fille Charlotte

Ce jeudi 9 septembre est le jour de la rentrée scolaire pour la princesse Charlotte, fille cadette de Kate Middleton et du prince britannique William. C’est le moment pour elle de retrouver les bancs de l’école après ses moments de vacances. C’est à l’école St Thomas du quartier Battersea de Londres que la princesse démarre sa rentrée intimidante en classe de CP.

Kate Middleton et William : La rentrée intimidante de la princesse Charlotte qui commence le CP

Il y a cloisonnement étanche entre la rentrée scolaire française et celle britannique. Si la rentrée française a déjà lieu depuis une semaine, ce n’est pas pareil pour la rentrée scolaire britannique qui ne démarre que ce jour. Même si le mois dernier la princesse Charlotte, de même que ses deux frères ont profité de leurs vacances d’été pour être initiés à la navigation au large de la côte de Norfolk, c’est bien l’heure pour eux de reprendre le chemin de l’école pour apprendre cette fois-ci la mathématique, la lecture, etc.

Tout comme son grand-frère Georges, la fille cadette qui vient de quitter le weekend dernier son arrière-grand-mère la Reine Élisabeth résidant au sein du château de de Balmoral, reprend ce jour le chemin de l’école. Deux ans après le prince Georges, c’est donc le tour de la fille cadette de Kate Middleton et du prince William pour laquelle la rentrée est bel et bien intimidante. Autant que de coutume, les écoliers de l’école doivent passer des tests (tels que les Standaed Assessment Tests), ce qui permettra d’évaluer leurs progrès scolaires, selon ce que rapporte le Daily Mirror. Charlotte n’est pas exclue du lot de ceux qui passeront le test. Au programme des évaluations, on note la lecture, la mathématique et l’anglais qui demeure facultatif et permettra d’évaluer l’orthographe, la grammaire et la ponctuation des apprenants. Mais connaissant déjà ses aptitudes, nul doute que Charlotte passe glorieusement son test et démarre sa rentrée aujourd’hui.

Kate Middleton et William : un couple soucieux de l’éducation de ses enfants

Cette rentrée scolaire de Charlotte a très impliqué ses parents, en particulier sa mère Kate Middleton comme d’habitude. C’est bien ce que précise l’experte royale Duncan Larcombe dans les colones du magazine OK !, lorsqu’il affirme que Kate Middleton est une maman très impliquée, qu’elle s’assure toujours d’être celle qui va avec les enfants acheter pour l’école des chaussures, de même que des fournitures scolaires. Cela montre combien la maman tient à l’éducation de ses enfants. Charlotte a donc tout au point pour sa rentrée qui comme ce jour.

Bien qu’il soit prévu que le prince Georges intègre le prestigieux collège public Wymondham Boarding Scool, pour l’instant, tout comme sa sœur, il commence lui aussi sa rentrée aujourd’hui dans la même école, St Thomas du quartier Battersea de Londres. Il semblerait à cet effet que Charlotte ait insisté pour que son grand-frère reste à ses côtés. Pour ce qui concerne le tout dernier enfant du couple, le prince Louis qui commencera sa première année scolaire l’an prochain, il devrait retourner à la Willcocks Nursery. Il faut souligner pour finir que Kate Middleton et le prince William d’Angleterre forment avec les enfants une famille à convoiter dans le monde entier. C’est en effet en 2001 à l’université de St Andrews lors d’un défilé caritatif que la mère de Georges rencontre son prince William. Ils se fiancent en octobre 2010 et se marient le 29 Avril 2011 à l’abbaye de Westminster. C’est alors de cette union que naîtront ces trois enfants.