Albert II : il répond cash sur l’absence de son épouse, Charlène de Monaco « C’est un peu compliqué »

Ils sont très distants l’un de l’autre et cela perdure depuis plusieurs années. La princesse Charlène de Monaco se trouve actuellement en Afrique du Sud pour des raisons de santé tandis que son mari doit faire face tout seul, à ses obligations de prince et de père. Pendant ce temps, les rumeurs sur la possible séparation du couple sont de plus en plus grandissantes au point d’agacer le souverain manifestement dépassé. C’est l’impression qu’on a eue en tout cas, après une longue interview accordée par le prince au magazine people.

Aucun problème de couple entre le Prince Albert II et son épouse

Les journées se succèdent depuis la séparation géographique du Prince Albert II de son épouse et les bruits de leurs ruptures courent dans tous les coins. S’il a choisi de ne pas y répondre pendant depuis quelques mois, le souverain de Monaco a finalement pris la parole pour faire taire les rumeurs. Car, rappelons-le, cela fait déjà, cinq mois que la princesse Charlène se trouve à de dizaines de milliers de kilomètres de son époux. Au départ, elle était seulement censée assister aux obsèques du roi des Zoulous, mais son état de santé l’a obligé a prolongé son séjour dans le pays de Nelson Mandela où elle a été victime d’une infection de la sphère ORL. Un fait qui aurait engendré des interventions chirurgicales pratiquées sur la princesse et qui l’empêche pour le moment de prendre l’avion.

Cependant, alors qu’il avait été annoncé que l’épouse du souverain de Monaco pourrait rejoindre fin du mois d’octobre, la terre de ses enfants en toute sécurité, la date a été repoussée à cause de quelques autres complications qui serait subvenir au cours de la convalescence de la princesse et qui aurait contraint celle-ci à être à nouveau hospitalisée. Même si aujourd’hui la mère de Jacques et de Gabriella semble se porter bien, son retour à Monaco ne pourra pas être avancé. Face à une telle situation, le prince de Monaco n’a pas caché sa tristesse dans les colonnes du magazine people, mais il a quand même tenu à mettre les choses au clair sur sa bonne relation avec sa femme dont la séparation géographique n’aurait rien d’un problème de couple.

« Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou contre quelqu’un d’autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis. Ce n’était censé être qu’un séjour d’une semaine, 10 jours maximum, et elle y est toujours parce qu’elle avait cette infection, toutes ces complications médicales sont survenues. Elle ne s’est pas exilée. C’était juste un problème médical qu’il fallait soigner », a clarifié le souverain de 63 ans.

Le Prince Albert II peine à s’en sortir sans son épouse

Le Prince Albert II reconnaît que son monde ne tourne plus correctement depuis que son épouse se trouve en Afrique du Sud. Il ne nie pas le fait que son épouse lui manque terriblement à lui et à ses enfants. Il serait d’ailleurs pressé de la revoir. Il faut dire que le père de 63 ans a vraiment de grandes difficultés à combiner son devoir envers ses concitoyens et son rôle d’éducateur qu’il s’efforce de jouer depuis le départ de sa femme.