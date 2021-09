Jane Birkin : sa fille Charlotte Gainsbourg donne des nouvelles d’elle qui rassurent après son AVC

Petit moment de panique pour Jane Birkin et sa famille. Lundi dernier, l’artiste de 74 ans a été victime d’une ‘’forme légère’’ d’AVC. C’est ce que révèle le communiqué annoncé par ses proches. Mais mercredi dernier, sa fille, Charlotte Gainsbourg donne des nouvelles lénifiant sur l’état de santé de la chanteuse lors du festival de Deauville.

Pas de déplacement pour Jane Birkin avant l’année prochaine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jane Birkin (@jane.birkin)

Charlotte Gainsbourg et sa mère avaient en réalité prévu de participer ensemble au festival du film américain de Deauville pour y présenter leur documentaire Jane par Charlotte qu’elles avaient déjà dévoilé au Festival de Cannes qui s’est déroulé en juin dernier. Mais tous les déplacements de la mère étant annulés jusqu’en 2022 suites à son accident cardio-vasculaire, c’est seulement la fille qui s’est rendue en Normandie. Dans les communiqués qui ont été transmis à L’AFP mardi dernier, on pouvait lire faite par les médecins Jane Birkin qui annonçaient que celle-ci avait été victime d’un AVC et qu’elle avait besoin de repos pendant un bon bout de temps, notamment jusqu’à la fin de l’année en cours.

Déjà la veille de l’annonce de ce communiqué, les proches de la chanteuse victime d’un léger AVC avaient notifié dans un communiqué qu’ils souhaitaient que le public respecte la tranquillité inhérente au rétablissement de celle-ci.

Charlotte Gainsbourg déclare que sa mère « va bien »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg)

Des nouvelles rassurantes ! C’est ce que nous fait savoir Charlotte Gainsbourg, la fille de Jane Birkin, au festival de Deauville, quelques jours après l’annonce du léger AVC dont elle aurait été victime. « J’ai un message de ma mère. Je l’ai eu tout à l’heure et je sais que les gens s’inquiètent pour elle : elle va bien. Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m’a dit : “Que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra”. » C’est rassurant. », a-t-elle fait savoir

Rappelons que Jane Birkin, originaire de Grande-Bretagne, qui s’est révélé au grand public avec l’apparition de son titre ‘’je t’aime… Moi non plus’’ en 1968, a toujours été considéré comme une icône de la musique française. La chanson qui avait révélé les talents de l’artiste avait été enregistrée avec son petit ami de l’époque qui plus sera plus tard, le père de sa fille, Charlotte Gainsbourg.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jane Birkin (@janebirkinoff)

Mais bien que cette chanson soit une grande réussite, elle n’était pas bien accueillie dans plusieurs pays et aurait même suscité des critiques du Vatican vivement agacé par les contenus sexuels suggérés, de la musique. 12 ans après la publication de leur premier titre, Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont fini par mettre fin à leurs relations. Toutefois, les deux parents de Charlotte Gainsbourg sont toujours restés amis et Serge Gainsbourg écrivait même encore des chansons pour son ancienne conjointe jusqu’à sa mort en 1991. En 2017, Jane Birkin, alors âgées de 70 ans sort son treizième album studio baptisé le symphonique. Ce projet musical était une collection des chansons que Serge Gainsbourg lui avait écrites pendant et après leurs vies en couple.