Harry et Meghan : leur désir pour le baptême de Lilibeth Diana, les réticences de la famille

Pour le baptême de leur fille âgée de 3 mois, le prince Harry et son épouse auraient le désir de retourner au Royaume-Uni pour une belle célébration. Malgré que la relation entre les Sussex et la famille royale soit tendue, les parents de Lilibeth Diana auraient une grande envie de célébrer le baptême de leur fille en présence de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II.

De retour au palais royal au Royaume-Uni ?

Cela fait déjà trois mois que le Lilibeth Diana est venue au monde et le Prince Harry et Meghan Markle seraient prêts de prendre le vol pour le Royaume-Uni. Malgré que le couple se soit éloigné de la famille royale, le prince Harry ne s’est tout de même pas éloigné de sa grand-mère et il serait excité à l’idée que sa fille rencontre enfin l’une des femmes qui occupe une grande place dans son cœur. D’après le Sun, les jeunes parents auraient déposé une demande officielle pour célébrer le baptême de Lilibeth Diana au château de Windsor. Selon des informations révélées au Daily Mail par une source anonyme, le prince Harry aurait partagé avec plusieurs personnes son vœu de faire baptiser sa fille au palais royale. Il souhaiterait que le baptême de sa fille ait lieu au château de Windsor tout comme celui de son frère. C’est avec joie que le couple serait dans l’attente que cela se réalise.

Les Sussex ne sont toujours pas en bons termes avec la famille royale. Même si le prince a hâte que la reine et sa fille aient leur premier contact, ça risque ne pas être des retrouvailles chaleureuses du côté de la famille royale. Mais l’effet inverse pourrait également se produire. Le baptême de la petite Lilibeth Diana qui est d’une innocence stupéfiante pourrait venir calmer les tensions entre les membres de la famille. Des tensions vives quand on se souvient qu’entre le benjamin de Diana et son père c’est « l’eau et le feu ». Il a même assuré qu’il ne se réconciliera pas avec son géniteur tant que les princes Charles et William n’auraient pas pris leurs responsabilités. À côté de tout ceci, on a le prince William qui semble ne pas vouloir prendre les devants afin que la hache de guerre soit enterrée.

Harry Meghan Markle : seuls contre tous

Hormis la brouille qu’il y’a entre les Sussex et les autres membres de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle auraient également des démêlés avec la presse. Selon le récit de Richard Fitzwilliams à The Express, la relation des parents de Lilibeth Diana avec la presse britannique a pris un gros coup quand ils ont baptisé leur fils Archie Mountbatten-Windsor, sans convier la presse et sans rendre public les noms des parrains et marraines. Trois mois après la naissance de leur fille, les jeunes parents n’ont toujours pas dévoiler son visage. D’après leur façon d’agir, tout porte à croire que le baptême aura lieu au palais de Windsor et à huit-clos.