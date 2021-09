Hommage national à Jean-Paul Belmondo : Gilles Lellouche n’arrive pas à retenir ses larmes !

L’acteur et réalisateur Gilles Lellouche était reçu dans les colonnes du journal Le Parisien ce mardi 7 septembre à Paris. Il a évoqué les bons vieux souvenirs qu’il a partagés avec l’homme qu’il considérait comme son parrain dans le milieu cinématographique : Jean Paul Belmondo, décédé le 6 septembre dernier. L’acteur a parlé du disparu comme étant un homme doté d’une grande bienveillance. Il a également fait savoir que celui qu’il prenait pour son héros d’enfance était un homme très optimiste qui partage sa joie de vivre pour le cinéma.

Gilles Lellouche : « Je suis extrêmement triste »

C’était le générique de fin pour le monstre sacré du cinéma français Jean-Paul Belmondo, ce lundi 6 septembre 2021. Le célèbre acteur s’en est allé à l’âge de 88 ans laissant derrière lui le souvenir d’un homme au grand cœur et au talent inoubliable. Sa mort n’a laissé personne indifférent et une pluie d’hommage a jailli de partout en France. On retient particulièrement l’hommage émouvant de son ami et plus grand rival, Alain Delon ou encore celui du réalisateur Claude Lelouch qui était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine mardi dernier.

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Gilles Lellouche a lui aussi, rendu hommage à l’homme qui fut son initiateur dans le cinéma. Il a exprimé sa profonde douleur depuis la mort de celui qui est considéré comme son parrain dans ce métier de la cinématographie. En effet, l’acteur n’a pas caché son admiration à l’égard du défunt d’autant plus qu’il a affirmé avoir regardé tous les films de Jean-Paul Belmondo dont il était l’un des plus grands fans. Les deux hommes étaient vraiment proches et c’est d’ailleurs ce qui explique la forte émotion de Gilles Lellouche.

Jean Paul Belmondo, une idole d’enfance devenue un proche ami

Gilles Lellouche aurait même passé du temps avec son héros d’enfance lors du tournage de Bac du nord, un film de cent sept minutes qu’il avait réalisé à Marseille en 2019. L’acteur serait un grand admirateur du comédien depuis sa tendre enfance. Il a d’ailleurs fait savoir dans Le Parisien l’un de ses souvenirs lors d’un tournage à Marseille en 2019 avec l’icône du cinéma français. Les deux avaient logé dans un même hôtel et leurs chambres d’hôtel étaient voisines. Jean-Paul Belmondo et Gilles Lellouche dînaient même ensemble et causaient à propos du tournage.

Si Gilles Lellouche est arrivé à ce niveau aujourd’hui, c’est aussi grâce à son proche ami et parrain Jean-Paul Belmondo avec qui il aurait passé plusieurs moments ensemble. Rappelons que quelques heure avant son entretien avec Le Parisien, Gilles Lellouche avait déjà rendu hommage à l’homme qu’il considérait comme son idole à travers un message d’adieu posté sur son compte instagram avec une photo de l’acteur décédé, cigarette entre les dents. Le message du réalisateur qui pleure la disparition de son héros exprimait les vives émotions de ce dernier quand il regardait le magnifique sur scène. C’est une grande perte pour le cinéma français car Jean-Paul Belmondo était une figure emblématique du domaine cinématographique.