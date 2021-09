Benjamin Castaldi : ce mauvais souvenir qu’il garde de Robert De Niro et qu’il qualifie de « Odieux ! »

Ce mercredi 8 septembre, le présentateur Benjamin Castaldi sur la chaine C8 remémore le mauvais souvenir de sa rencontre avec l’acteur italo-américain Robert De Niro. Il s’est confié en déclarant que ce dernier est odieux.

Le mauvais souvenir de Benjamin Castaldi à l’endroit de Robert De Niro

La légende italo-américaine Robert De Niro suscite depuis un moment chez Jean Michel Maire le désir de le rencontrer. Cette confidence du chroniqueur a été diffusée ce mercredi 8 septembre dans l’émission Le 6 à 7 sur la chaine C8. Alors, courant l’émission, le présentateur Benjamin Castaldi a lancé : « Vous l’avez rencontré, De Niro ? En réponse à cette question le chroniqueur répond : « Non, jamais ! Mais si je l’avais même vu dans un restaurant, je n’aurais pas été l’embêter, parce que voilà… ». « Je l’ai rencontré. Il est absolument odieux. En interview, c’est épouvantable », révèle Benjamin Castaldi. À cela, rétorque ironiquement le chroniqueur Jean-Michel Maire en ces termes : « Peut-être odieux avec vous… ». « Non, non, non, je vous le dis, franchement odieux, franchement odieux. », a martelé le présentateur. À cette réplique sérieuse du père de Simon, fait réagir la chroniqueuse Danielle Moreau qui affirme qu’on dit souvent de ne pas rencontrer ses idoles, car on est souvent déçu. Castaldi conclut alors en confirmant les dires de la chroniqueuse.

Le présentateur n’a pas laissé des détails concernant sa rencontre avec Robert De Niro. Cela n’empêche néanmoins pas de déduire que sa rencontre avec ce dernier a été une expérience infernale. Il continue de garder un mauvais souvenir de l’acteur de renom. Jean Michel Maire voudra-t-il toujours tenir à rencontrer Robert De Niro ? Il n’a pas manifesté son désistement, peut-être qu’il voudrait lui-même faire son expérience avec l’acteur.

Qui est cette personnalité Robert De Niro traité d’odieux par Benjamin Castaldi ?

Robert De Niro est un acteur italo-américain né le 17 août 1943 dans l’arrondissement de Greenwich à Manhattan d’un père peintre italien de renom et d’une mère peintre et poétesse. Ayant vécu une enfance empreinte de timidité, il découvre sa passion et finit par quitter l’école pour entrer au Stelle Adler Studio of Acting, de même qu’à l’Actor’s Studio pour devenir acteur. C’est ainsi qu’il débute sa carrière dans le cinéma avec son premier film The Wedding Party en 1969. Au cinéma, pour la plupart du temps, il joue des rôles forts comme dans les films Le parrain 2, Les Affranchis et Taxi Driver. Il a tourné plusieurs films qui sont regardées aux extrémités de la terre. Il a connu un succès fabuleux dans le monde cinématographie en remportant près de 58 prix au titre des acteurs les plus récompensés au monde. Il est une vraie légende du septième art à laquelle font souvent recours les réalisateurs de renom comme : Martin Scorcese, Francis Ford Coppola, etc.

Il est souvent cité parmi les meilleurs acteurs du XXe siècle tout comme Al Pacimo et Eastwood. Il est par ailleurs producteur et réalisateur. Il a par exemple remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1975 au sujet de son interprétation de Vito Corleone dans le film Parrain 2. Pour le film Raging Bull, il a également été lauréat de l’Oscar du meilleur acteur. Afin de le féliciter pour sa brillante carrière, récemment les Golden Globes lui ont décerné le prix Cecil B. DeMille. Il est à rappeler qu’en 2016, la Médaille de la Liberté qui représente l’une des plus grandes distinctions civiles des États-Unis lui a été décernée par l’ancien président américain Barack Obama.