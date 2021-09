Lola Marois : inquiète pour son fils Jules malade, elle dévoile une photo de son état de santé

Ce dimanche 12 septembre, l’humoriste Lola Marois a dévoilé sur son compte Instagram un cliché concernant son fils Jules malade depuis un certain moment. Ce cliché montre l’état actuel de santé de son fils dont la température est montée presque à 40. Ce qui inquiète vivement la mère de l’enfant.

Lola Marois partage la photo du thermomètre de son fils malade avec une température de 39,3

L’actrice Lola Marois est dans la panade depuis un moment concernant son fils Jules qu’elle a obtenu en 2012 de son union avec Jean-Marie Bigard. C’est bien ce que l’on peut lire à travers la photo qu’elle a partagée avec ses milliers d’abonnés sur Instagram ce dimanche 12 septembre. En effet, le petit Jules ne se porte pas bien depuis un moment. Il souffre d’une grosse angine, ce qui lui a occasionné une fièvre ayant fait considérablement monter sa température. C’est bien ce que confirme le cliché partagé par sa mère sur son compte Instagram auquel plusieurs milliers de personnes sont abonnées. La photo dévoile un thermomètre qui indique avec exactitude la température de 39,3. Cette situation inquiétante a mis la mère de l’enfant dans une mauvaise posture. Plusieurs personnes n’ont pas laissé inaperçu ce clic alarmant du petit Jules. Ils l’ont alors commenté et ont exhorté l’humoriste à prendre courage. D’autres ont souhaité une prompte guérison à l’enfant… L’actrice pour ce qui la concerne garde le courage et continue d’espérer la guérison de son fils pour bientôt.

Lola Marois : qui est-elle ?

Lola Marois est née à Paris le 5 novembre 1982. Elle est issue d’un père photographe et d’une mère écrivaine. Passionnée pour le théâtre, elle se lance déjà dans ce domaine à partir de 12 ans et joue dans plusieurs pièces, notamment dans les théâtres parisiens, du théâtre baroque jusqu’au théâtre de nos jours. Elle interprète le plus souvent des rôles comiques jouant dans de grandes salles. Du côté de ses études, elle décroche son baccalauréat littéraire avec l’option théâtre. Elle est par ailleurs titulaire du DEUG de lettres modernes avant de continuer à suivre sa formation au cours Florent et à l’académie Oscar Sisto. En Mai, 2022 Lola Marois épouse Jean-Marie Bigard qui est lui-même un humoriste. Ce mariage a été célébré dans le 7 è arrondissement par la maire Rachida Dati. De leur union, naissent prématurément en novembre 2012 des jumeaux prénommés Jules et Bella. C’est donc le garçon qui va mal selon les nouvelles de la mère. Mais malgré la prématurité de ces enfants, aucune séquelle ne les a atteintes. C’est alors que pour remémorer son expérience douloureuse, elle sort un livre Les dossiers de Téva.

Lola Marois est également chanteuse (avec l’album de musique pop Lola Marois) et actrice ayant joué dans plusieurs films comme : Le Cabanon rose de Jean-Pierre Mocky, Vive la crise de Jean-François Davy, Chacun sa vie de Claude Lelouch… Avec son talent dans l’écriture, elle publie le roman Bad Girl, l’histoire d’une escort-girl en 2017. Par ailleurs, elle se greffe au casting de la série Plus belle la vie et joue le rôle incarné par Ariane Hersant qui n’est rien d’autre qu’une policière qui arrive au commissariat de Mistral. De là, il va entretenir une relation sentimentale embarrassée avec Jean-Paul Boher.