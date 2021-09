Arnaud Ducret : son épouse fait des confidences sur son incroyable demande en mariage

Mariée à Arnaud Ducret tout récemment, Claire Francisci est revenue sur l’incroyable demande faite par son mari. Une demande qu’elle a qualifiée des plus belles à l’équipe de 50 minutes Inside. Malgré 3 reports dus au Covid-19, le couple s’est finalement marié en juillet dernier au Mont-Saint-Michel. Mais avant ce mariage, l’acteur a fait une demande exceptionnelle que la danseuse n’oubliera jamais.

Une demande monumentale

Arnaud Ducret et Claire Francisci se sont dit « Oui » ce samedi 3 juillet à la mairie du Mont-Saint-Michel. Avant tout, il faut noter que les deux amoureux se sont rencontrés sur le plateau d’Arthur. Le présentateur a même déclaré que depuis que Claire et Arnaud se sont vus pour la première fois à son émission, ils ne se sont plus jamais quittés. C’est après trois ans de relation, le comédien décide de faire sa demande à la jolie danseuse pour qui fait battre son cœur bat. Une demande faite de la plus belle des manières.

C’était le jour d’anniversaire de la jeune maman et son chéri avait choisi l’un des endroits les plus beaux de Paris. Le Comédien a choisi de poser un genou au sol devant sa bien-aimée au deuxième étage de la Tour Eiffel, un monument qui attire un mode fou chaque année dans la capitale de France. Lors d’un entretien dans 50 minutes Inside, la danseuse est revenue sur cette demande en mariage et pour elle, « C’était la plus belle demande qui soit« . Une demande que la jeune mariée n’est pas prête d’oublier car c’était le jour de son anniversaire et en plus, c’était dans un endroit rempli de charme. Son compagnon de son côté, s’est senti assez fier d’avoir fait une demande aussi romantique.

La joie de se marier

C’était la joie à la mairie du Mont-Saint-Michel. On pouvait entendre Arnaud Ducret crier : « Elle a dit “oui” ! Elle a dit ”oui” ! » Une joie que le jeune marié a partagée avec sa dulcinée et toute l’assistance. Il était également heureux parce qu’il n’en pouvait plus de voir la célébration de leur union être reportée. En effet, il avait fait sa demande avant la pandémie du Corona Virus. Mais les mesures sanitaires en matière de Covid-19 les a contraintes de repousser leur mariage 3 fois de suite. Le 3 juillet 2021, c’était enfin le grand jour. Les deux tourtereaux ont été unis à la mairie du Mont-Saint-Michel. Ils ont choisi spécialement cet hôtel de ville pour plusieurs raisons. Non seulement parce que c’est là que la mariée a passé plusieurs années de sa jeunesse, mais aussi parce que ses parents et ses grands-parents se sont mariés dans cette mairie.

Pour partager sa joie, Arnaud Ducret était avec son fils Oscar, âgé de 9 ans. Ce dernier avait lui aussi hâte de voir la belle mariée sortir avec sa robe blanche. La danseuse quant à elle, était accompagnée de ses triplés âgés de 15 ans : Léo, Florian et Angélique. Des progénitures issues de leurs précédentes relations. Plusieurs autres membres de famille et amis étaient présents. La fête était belle et sera à tout jamais gravée dans la mémoire du couple.