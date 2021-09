Richard Anconina : « Il était vraiment en souffrance », il raconte les derniers moments de la vie de Jean-Paul Belmondo

Sur le plateau de 20 h 30 de la chaine France 2 ce dimanche 12 septembre 2021, l’acteur Richard Anconina est revenu sur les derniers instants de vie de Jean-Paul Belmondo, l’icône du cinéma français décédé le mercredi 9 septembre 2021.

Richard Anconina : il se confie sur les derniers moments de Jean-Paul Belmondo

Ce dimanche 12 septembre sur la chaine France 2, l’animateur Laurent Delahousse a accordé une interview à l’acteur Richard Anconina à partir de 20 h 30 qui s’est confié sur les derniers moments de son ami Jean-Paul Belmondo. En effet, le lundi 6 septembre dernier, l’icône du cinéma s’est éteint à l’âge de 88 ans. Après l’annonce de sa mort par son avocat Michel Godest, les hommages à foison ont été rendus à l’illustre disparu jusqu’au jour où il entrait dans la tombe et était destiné à faire seul son chemin pour l’au-delà le mercredi 9 septembre dernier.

C’était encore le moment pour Richard Anconina ce 12 septembre de rendre hommage à son ami Jean-Paul en revenant sur les circonstances liées à sa mort, notamment les derniers moments difficiles que son cher ami a franchis avant de s’éclipser devant la mort.

L’acteur s’est donc confié sur le plateau : « Malheureusement, à la fin, au bout du chemin, il était vraiment en souffrance… Cet homme qui a représenté le physique, la force […] Le voir comme cela, cela a été très compliqué pour moi. ». Richard s’est également confié sur ses émotions lorsqu’il avait reçu la mauvaise nouvelle concernant la disparition de son collègue : « Le jour où on a appris le décès de Jean-Paul, j’ai été vraiment impressionné, saisi, sonné, comme des millions de gens. Se dire qu’il n’est plus là, c’est compliqué. ». Ce qu’il y avait lieu de garder en mémoire dans tout cela, c’est les belles images de sa carrière légendaire.

Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo : des collègues et amis de vielle date

Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo sont d’abord collègues avant de devenir des amis. En effet, ils ont tourné un film ensemble. Il s’agit de l’Itinéraire d’un enfant gâté. Ce film qu’ils partagent en commun est réalisé par Claude le Louche en 1988. Jean Paul Belmondo est à la fois acteur et producteur pour ce film. Richard Anconina en ce qui le concerne est dans ce film le pantin et la marionnette de Sam. Ce film est sorti en salle de cinéma en France à partir de novembre 1988. Ce film Itinéraire d’un enfant gâté a connu un fabuleux succès commercial au cinéma avec un record de 3 254 397 entrées. Pour ce film Jean-Paul Belmondo a remporté le césar du meilleur acteur 1989 pour son rôle.

C’est de ce film qu’une belle amitié était née des deux hommes. C’est ce que confiait Richard : « On s’est rencontré pendant le film, donc c’était d’abord un partenaire. Puis c’est devenu très vite un ami puisqu’on était en Afrique et qu’en Afrique, dans la brousse, les liens se tissent. ». Richard ajoutait à ses dires qu’après l’Afrique, ils sont restés ensemble et ont fait assez de choses ensemble jusque récemment où ils ont également fait une très belle rencontre. Il poursuivait son interview devant l’animateur en affirmant que toutes les valeurs qu’incarnait son ami l’ont toujours impressionné. L’acteur a donc ressenti un grand vide se créer dans sa vie à cause de la disparition de son cher ami.

Il faut noter pour finir que Jean-Paul Belmondo par sa disparition n’a pas uniquement endeuillé son ami Richard, mais a fait le deuil de toute la nation française en général et le monde du cinéma français en particulier.