Hommage à Jean-Paul Belmondo : Stella sort du silence et dévoile son cœur

Le légendaire acteur français Jean-Paul Belmondo nous a quitté ce lundi 6 septembre. Depuis lors, plusieurs hommages lui ont été rendus. Les membres de la famille, les amis, les fans, les médias à travers plusieurs directs, les sportifs, les collègues, les hommes politiques, les artistes et bien d’autres, n’ont pas manqué de saluer la mémoire de ce grand homme. Mais jusqu’ici, sa dernière fille Stella n’avait encore rien dit sur le départ de son papa adoré. Elle qui était si proche de lui. Elle est finalement sortie du silence ce samedi 11 septembre sur son compte Instagram.

Un cliché qui dit tout

Stella Belmondo, la dernière fille de Bébel a gardé le silence après la mort de son père tant dis que les hommages venaient de partout. Ils étaient très proches et les gens commençaient déjà à se poser mille et une question par rapport au silence de la Benjamine de l’acteur parti à 88 ans. Elle a rompu le silence ce samedi 11 septembre en publiant une photo touchante sur son compte Instagram. Elle qui est très peinée par la disparition de son père, n’avait certainement pas les mots et la force pour exprimer ce qu’elle ressent après la mort de son papa qui a reçu un hommage national ce jeudi 9 septembre.

Le lendemain des obsèques qui se sont tenus le 10 septembre à l’église Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, Stella Belmondo a posté une photo d’elle en compagnie de son père. Sur cette photo, elle est encore une petite fille. La jeunesse, la joie, la bonne humeur qui émanent de ce cliché témoignent de la complicité qu’il y avait entre elle et son père. Sur cette image on peut constater que la fille de Natty Tardivel (ex-femme de l’acteur), avec son petit foulard rouge et son joli sourire, procurait beaucoup de joie de vivre à son papa qui ne pouvait qu’être heureux. Dans la même mouvance que la prunelle de ses yeux, Bébel avait mis une casquette à l’envers et avait laissé paraitre l’un de ses plus beaux sourires.

La jeune femme de 18 ans a accompagné sa publication d’un cœur rouge, signe d’amour et d’affection qu’elle a pour son papa qui est parti resté parmi les étoiles. Cette publication totalise actuellement plus de 30 000 mentions J’aime et une multitude de commentaires. Les réactions étaient très chaleureuses. Des célébrités telles que Yannick Noah, Adil Rami ou encore Sundy Jules ont également envoyé des cœurs rouges à la jeune orpheline.

Jean-Paul Belmondo, un homme de parole

Le comédien n’est pas parti sans tenir sa parole. Selon la confidence qu’il avait faite à Jeff Domenech, journaliste de BFM TV, il avait promis durant leur entretien qu’il allait s’éteindre après les dix-huit ans de sa fille Stella. Sachant qu’il avait été victime d’un Accident Vasculaire Cérébrale et qu’il avait déjà une santé fragile, il avait promis de tenir le coup jusqu’au 18e anniversaire de sa petite princesse. Il avait également rappelé qu’il n’était pas sûr d’aller plus loin. Chose promise, chose due, juste après avoir fêté ses 18 ans en août dernier, le Magnifique s’est éteint en paix et dans le calme à l’âge de 88 ans à son domicile parisien.