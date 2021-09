Kate Middleton : heureuse pour son frère James qui s’est marié avec Alizée Thevenet

Ce dimanche 12 septembre, le petit frère de Kate Middleton, James a annoncé qu’il s’est marié la veille avec sa chérie Alizé Thévenet. Les deux tourtereaux ont convolé en juste noce le samedi 11 septembre à Bormes-les-Mimosas. Après deux reports dus au Covid-19, leur mariage a finalement eu lieu en présence de la famille, des amis et de quelques chiens. La photo dévoilée sur Instagram par le jeune marié témoigne à quel point le couple est heureux.

Couple heureux

Le frère de Kate Middleton a épousé Alizée Thévenet ce samedi 11 septembre à Bormes-les-Mimosas. C’est avec beaucoup de joie qu’il a fait l’annonce de cette nouvelle le lendemain de leur mariage. Si la presse britannique ne parlait que du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, cette belle nouvelle est venue leur donner de quoi faire de gros titres et de parler cette fois ci de belles choses car on se souvient encore de la sortie durant laquelle le prince Harry et son épouse avaient porté de lourdes accusations contre la famille royale. L’union du couple Middleton a été scellée en France, pays d’origine de la jeune mariée.

James Middleton a souffert d’une grave dépression de 2016 à 2017. Comme il l’a révélé au Daily Mail, pour s’en sortir, il a dû s’éloigner de sa famille car leurs messages craintifs devenaient de plus en plus lourds. Des moments qu’il a eu du mal à décrire, mais après deux ans, le compagnon d’Alizée Thévenet s’est confié à cœur ouvert sur cette période difficile qu’il a traversée.

C’est après cela qu’il a fait la rencontre de la belle française de 31 ans avec qui il partagera le reste de sa vie. Le couple s’est rencontré en 2018, puis se sont fiancés en 2019 et se sont mariés en septembre 2021, soit 3 ans après leur rencontre. Alizée Thévenet a partagé la même photo que son époux et en légende, elle a écrit « Just Married« . Son chéri par contre, a accompagné sa publication d’un texte bien plus long, texte dans lequel il a déclaré : « Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux. »

Une rencontre insolite

James Middleton a fait la rencontre de sa chérie dans un espace public alors qu’il passait du temps avec sa chienne Ella. D’après les confidences faites à The Telegraph, le beau-frère du futur roi d’Angleterre était ce jour en compagnie de sa chienne au South Kensington Club, à Chelsea. Croyant que son animal de compagnie voulait boire de l’eau, il lui a permis de partir étancher sa soif dans une gamelle d’eau qui se trouvait non loin d’eux. Mais à sa grande surprise, Ella, s’était plutôt dirigée vers Alizée Thévenet. Cette dernière s’était mise à la caresser sa chienne et avait confondu James à un serveur en lui passant la commande d’un verre. Lui-même ne le savait pas, mais il venait de faire la rencontre de sa future femme.

Trois ans plus tard, James et Alizée forment un très beau couple. Pour leur mariage, ils ont compté sur la présence de la famille, des amis et de leurs chiens (Luna et Mabel).