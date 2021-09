Elsa Lunghini : « Un climat agressif », elle revient sur l’enfer vécu par Vanessa Paradis

Impossible d’évoquer l’une sans parler de l’autre. C’était des adolescentes très exposées, dans les années 80 que tout le monde présumait rivales. Mais en réalité, Vanessa Paradis et Elsa Lunghini ne se sont jamais considérées comme telles. Et encore moins, elles étaient des amies qui ne laissaient aucune place à la rivalité dans leurs relations. Dans un ouvrage consacré à la vie de Vanessa Paradis, publié le 9 septembre par le journaliste Christian Eudeline, Elsa Lunghini évoque le début de carrière de Vanessa Paradis, une période très pénible pour cette chanteuse qui pourtant flirtait déjà avec la célébrité.

Un début de carrière très difficile

Devenir aussi célèbre qu’elle l’est aujourd’hui n’a pas été comme un simple jeu pour Vanessa Paradis. C’est du moins, ce qu’a tenté d’expliquer celle qui a longtemps été considérée comme sa plus grande rivale, Elsa Lunghini dans la biographie consacrée par le journaliste Christian Eudeline à l’ex-épouse de Johnny Depp.

Incontestable révélation française, des fins des années 80, à seulement 14 ans, Vanessa a fait l’objet de plusieurs polémiques et a été constamment ciblée par de vives critiques notamment à cause des de son aspect vestimentaire, de sa démarche et surtout des sujets matures dont traitent ses chansons malgré son très jeune âge. D’après Elsa, tout cela était le fruit d’une mauvaise interprétation et de jalousie parce que l’image qu’on collait à la future maman de Lily-Rose Depp ne reflétait rien de sa personnalité réelle. Elle était donc astreinte à vivre au quotidien une situation assez pénible et embarrassante. « À l’époque, elle était dans un truc très angoissé et très angoissant. Autour de moi, il y avait quelque chose de très bienveillant, tandis qu’elle, elle vivait dans un climat agressif très traumatisant. Ce qu’elle a vécu à 14 ans, je ne le souhaite à personne. Elle se faisait insulter par tout le monde. Elle sortait de scène en pleurant, c’était atroce », confie Elsa. Si Vanessa a pu atteindre la célébrité aujourd’hui, il faut donc reconnaitre qu’elle a dû faire face aux critiques et s’est accrochée à ses talents avec dévotion et détermination, figure d’une femme forte.

Zoom sur la vie privée de Vanessa Paradis

En 1988, alors âgée de 15 ans, Vanessa Paradis devient la petite amie du chanteur Florent Pagny qui avait à l’époque 26 ans, soit onze ans de plus qu’elle. Cette relation amoureuse n’a pas manqué de créer une vive polémique dans les médias notamment à cause du fait que la chanteuse n’avait pas encore atteint la majorité. La relation prend fin trois années après en 1991. Cette année-là, Vanessa aurait eu une proposition de s’installer aux États unis pour enregistrer un album. Une bonne opportunité que la jeune musicienne n’a pas voulu laisser passer et qui aurait sonné la fin de sa relation avec Florent Pagny.

De 1991 à 1996, Vanessa eu une histoire pleine d’agitation avec Lenny Kravitz, unique fils du producteur de télévision américain Sy Kravitz avant de se lancer en 1997 dans une brève aventure d’amour avec l’acteur Stanislas Merhar. Elle rencontrera finalement son grand amour en 1998 en la personne du très célèbre acteur Johnny Depp, avec qui elle aura deux enfants : Lily-Rose et Jack Depp. Mais en 2012, le couple finira par s’étouffer et a acté sa séparation. Toutefois, la séparation des deux acteurs n’aura aucune conséquente sur l’état de leur relation amicale. Autrement dit, l’ex-couple s’entend toujours très bien. En 2016, la chanteuse entame une nouvelle relation avec l’écrivain et réalisateur français, Samuel Benchetrit avec qui elle se mariera deux années plus tard à Paris.