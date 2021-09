Carla Bruni : elle dévoile des photos adorables de sa fille Giulia

Journée en famille pour l’épouse de l’ex-président français Nicolas Sarkozy. Le célèbre mannequin s’est accordé quelques poses en familles en compagnie de ses animaux domestiques. Carla bruni a partagé sur instagram plusieurs clichés de sa fille Giulia en pleine relaxation avec les animaux du foyer. Nous vous en disons plus dans la suite de cet article.

Un excellent dimanche en famille pour Carla Bruni

Elle est connue pour être très occupée par sa carrière. Mais dimanche dernier, la célèbre chanteuse s’est accordé du temps en famille. Après son dîner seul à seul avec l’ancien hôte de l’Élysée, Nicolas Sarkozy, qui plus est son époux, c’est au tour de sa fille de profiter de sa présence. Un agréable moment pour l’ancienne première Dame puisqu’elle a pris soin de l’immortaliser et même de le partager avec les internautes sur instagram.

La petite Guilia Sarkozy qui soufflera sa dixième bougie en octobre prochain a retrouvé les classes à l’instar de plusieurs autres enfants. Par conséquent, dès que celle-ci revoit sa mère en week-ends, elles profitent de chaque seconde comme cela se doit. Des fois, il peut simplement s’agir d’une journée en compagnie des animaux du foyer comme ce fut le cas dimanche dernier. Sur l’une des photos publiées par celle qui a été classée 35e femme la plus puissante du monde en 2010 par le magazine américain Forbes, on y voit sa fille de dos offrant un précieux câlin à leur chien Nastasya, une femelle Cavalier King Charles marron. Sur une autre photo, c’est leur chat nommé Rêve qui est dans les bras de la fille de l’ex-président français. Rappelons qu’en 2018, un cliché similaire avait déjà été publié par Carla Bruni sur instagram et avait animé quelques conversations chez les fans de cette dernière. À l’époque, la petite Guilia n’avait que 7 ans et Nastasya était encore dans sa première année dans le foyer. Il faut donc dire que comme sa mère, la fille de l’ancien chef d’État aime la compagnie des animaux.

Carla Bruni : son amour pour les animaux

C’est une passionnante histoire romantique qui existe entre Carla Bruni et les animaux. En novembre 2017, alors que la chanteuse avait déjà un chien nommé Dumbledore, et un chat prénommé Kim, elle avait annoncé à ses fans sur instagram qu’elle venait d’agrandir la famille en adoptant un nouveau chiot cavalier King Charles auquel elle aurait donné le nom de Nastasya.

En réalité, dans les mois qui ont précédé l’adoption de Nastasya, Carla avait connu une douleur immense et certainement sa fille aussi, vu l’affection qu’elle développe déjà aux animaux. En effet, l’un des chiens du foyer, un chihuahua qu’ils appelaient Toumy avait trépassé après de longues années de vie et d’existence chez les Bruni. Dès lors, la chanteuse aurait certainement voulu se consoler cinq mois plus tard lorsqu’elle avait eu l’opportunité de s’offrir Nastasya. À l’époque, elle n’aurait certainement pas pu imaginer que ce chien remplacerait celui qui s’était éteint, mais peut-être que sa présence aurait quand même pu combler quelques vides. Et si aujourd’hui, on remarque déjà l’amour qui règne entre Nastasya et la fille de la chanteuse, c’est que le petit chiot adopté dans le temps à réussir à se faire une place importante dans le cœur de ses maitres.