David Hallyday : il fait une annonce incroyable la veille de l’hommage à son défunt père, Johnny Hallyday

Ce mardi 14 septembre, il est organisé à l’endroit de l’illustre Johnny Hallyday un vibrant hommage. Alors que son fils David Hallyday y est attendu, il fait sur son compte Instagram, à la veille de l’hommage prévu, une annonce qui présume qu’il ne sera pas de la partie.

David Hallyday : son annonce incroyable au sujet de l’hommage de son père

Ce mardi 14 septembre, un géant hommage est prévu pour être rendu à Johnny Hallyday à l’AccorHotels Arena. Johnny est un artiste qui a fait chanter et danser la France pendant plusieurs années. C’est donc l’occasion pour que tous les fans du défunt se réunissent ainsi que plusieurs artistes pour saluer sa mémoire. Cependant, ce ne sera pas l’occasion pour que la veuve de la star et les grands enfants du défunt, Laura Smet et David Hallyday se réconcilient officiellement. En effet, ces derniers n’assisteront pas à l’hommage organisé par leur belle-mère quand bien même ils avaient mis fin au conflit existant entre eux et celle-ci au sujet de l’héritage. Laura Smet a fait savoir sur Instagram qu’elle sera absente tout de même que David Hallyday, son frère pour l’hommage de leur père.

Selon Benjamin Castaldi, ça pourrait être une affaire d’argent. Il aurait eu une mésentente avec la production. « Il semblerait que les places soient payantes. Au départ, l’argent devrait aller à une association, il semblerait que tout n’aille pas à l’association. Quand les artistes ont appris cela, certains auraient demandé des cachets, qu’ils n’auraient pas eu. David ne serait pas là à cause de cela » a démontré le chroniqueur dans Touche pas à mon poste.

L’annonce étonnante de David Hallyday lui-même, la veille de l’hommage de son père vient confirmer les propos de Laura Smet et du chroniqueur au sujet de son absence. En effet David a fait une grande annonce sur Instagram concernant sa tournée du mois d’octobre en ces termes : « Hello à tous ?!! Voici la mise à jour des dates !!! Hâte de vous voir… ». Le chanteur continue dans la même lancée en dévoilant les dates de sa série de concert qu’il baptise Imagine un monde tour. Il précise pour finir son annonce que sa tournée reprendra le 8 octobre 2021 à Annecy pour prendre ainsi fin le 4 décembre à Monaco. Il y a aussi lieu de préciser que David a dévoilé un cliché sur son compte Instagram qui révèle ses répétitions dans le cadre de la tournée qui se prépare. Tout cela présume qu’il n’est guère intéressé par l’hommage qui doit être rendu à son père en ce jour.

Johny Hallyday et David Hallyday : qui sont-ils ?

Né le 15 juin 1943 à Paris, Johnny Hallyday a pour vrai nom Jean-Philippe Smet. Il est né de Léon Smet et d’Huguette Clerc. Il était encore dans la fleur de sa jeunesse lorsque ses parents se séparent. Il vit d’abord une enfance chez sa tante maternelle avec sa cousine qui se marie plus tard à Lee Hallyday un danseur américain qui l’a surnommé Johnny. Désormais contraint à vivre dans un monde artistique, il débute alors ses cours de théâtre, de violon et de la guitare pour monter pour la première fois sur scène en 1956. Il devient aussi chanteur à partir de 1960 où il sort un album. Ses concerts se multiplient et il commence à gagner davantage de popularité. Parallèlement à son métier de chanteur, il devient acteur et joue dans plusieurs films. En 2017, le chanteur est atteint d’un cancer qui lui arrachera finalement la vie le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans.

David Hallyday est le fils de Johnny Hallyday né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt. Du père au fils, la musique ne tardera pas à devenir tôt son héritage. Il sort alors son premier album intitulé True cool en 1988 qui lui donne immédiatement du succès. Après plusieurs autres albums, il obtient le prix du meilleur artiste masculin de l’année.